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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 06 лис, 2022 20:45
TDK написав: Ethereum написав:
Яка комісія зі зняття Євро чи злотий за границею? 400гр? Хто знімав з Привата чи іншого банку
У банкоматі комісія Приватбанку 2%. З гривневої картки.
Ще може бути комісія банкомату.
4% вроді в Польщі,але не знаю особисто.
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