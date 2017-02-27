RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10105101061010710108

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.12.2022?

Валютний ринок в контексті ДС 8.4 5 86
Менше 37,00
2%
2
37,00-37,50
0
0
37,50-38,00
0
0
38,00-38,50
2%
2
38,50-40,00
10%
9
40,00-40,50
17%
15
40,50-41,00
12%
10
41,00-41,50
13%
11
41,50-42,00
17%
15
42,00-42,50
7%
6
42,50-43,00
2%
2
43,00-43,50
2%
2
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
3%
3
Більше 45,00
10%
9
Всього голосів : 86
Повідомлення Додано: Нед 06 лис, 2022 20:45

  TDK написав:
  Ethereum написав:Яка комісія зі зняття Євро чи злотий за границею? 400гр? Хто знімав з Привата чи іншого банку


У банкоматі комісія Приватбанку 2%. З гривневої картки.
Ще може бути комісія банкомату.


4% вроді в Польщі,але не знаю особисто.
Ethereum
 
Повідомлень: 1568
З нами з: 11.02.18
Подякував: 9 раз.
Подякували: 127 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 10105101061010710108
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3145, 3146, 3147
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
31462 35221093
Переглянути останнє повідомлення
Нед 06 лис, 2022 20:06
IMPRINTER
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 168, 169, 170
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1697 12592046
Переглянути останнє повідомлення
Чет 03 лис, 2022 15:07
nighthawk5
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7975 22868842
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 вер, 2022 13:06
Vic

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Акордбанк (660)
06.11.2022 21:06
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.