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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10105101061010710108

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.12.2022?

Валютний ринок в контексті ДС 8.4 5 87
Менше 37,00
2%
2
37,00-37,50
0
0
37,50-38,00
0
0
38,00-38,50
2%
2
38,50-40,00
10%
9
40,00-40,50
17%
15
40,50-41,00
11%
10
41,00-41,50
13%
11
41,50-42,00
17%
15
42,00-42,50
7%
6
42,50-43,00
3%
3
43,00-43,50
2%
2
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
3%
3
Більше 45,00
10%
9
Всього голосів : 87
Повідомлення Додано: Нед 06 лис, 2022 20:45

  TDK написав:
  Ethereum написав:Яка комісія зі зняття Євро чи злотий за границею? 400гр? Хто знімав з Привата чи іншого банку


У банкоматі комісія Приватбанку 2%. З гривневої картки.
Ще може бути комісія банкомату.


4% вроді в Польщі,але не знаю особисто.
Ethereum
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 лис, 2022 09:26

Запорожье
40,50/40,65
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edvardd
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Повідомлення Додано: Пон 07 лис, 2022 09:38

  edvardd написав:На следующей неделе ЕС предоставит Украине финансовую помощь в размере 18 млрд евро, - глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Это позволит перекрыть потребности нашей страны в финансировании на 2023 год.

Точніше:
"Основна увага розмови була зосереджена на забезпеченні фінансової підтримки України на найближчі місяці. Президент фон дер Ляєн повідомила президенту Зеленському, що цього тижня вона запропонує значний фінансовий пакет від ЄС у розмірі до 1,5 млрд євро на місяць, що на загальну суму становить до 18 млрд євро, що значною мірою сприятиме покриттю потреб України у фінансуванні на 2023 рік", - сказано в повідомленні Єврокомісії. https://www.unian.ua/economics/finance/ ... 36837.html

Тобто ще по 2 млрд/міс мають дати США та інші. І ця сума може мати тенденцію до росту.
Ой+
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