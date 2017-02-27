edvardd написав:На следующей неделе ЕС предоставит Украине финансовую помощь в размере 18 млрд евро, - глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен Это позволит перекрыть потребности нашей страны в финансировании на 2023 год.
Точніше:
"Основна увага розмови була зосереджена на забезпеченні фінансової підтримки України на найближчі місяці. Президент фон дер Ляєн повідомила президенту Зеленському, що цього тижня вона запропонує значний фінансовий пакет від ЄС у розмірі до 1,5 млрд євро на місяць, що на загальну суму становить до 18 млрд євро, що значною мірою сприятиме покриттю потреб України у фінансуванні на 2023 рік", - сказано в повідомленні Єврокомісії. https://www.unian.ua/economics/finance/ ... 36837.html
Тобто ще по 2 млрд/міс мають дати США та інші. І ця сума може мати тенденцію до росту.