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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10105101061010710108>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.12.2022?

Валютний ринок в контексті ДС 8.6 5 92
Менше 37,00
2%
2
37,00-37,50
0
0
37,50-38,00
0
0
38,00-38,50
2%
2
38,50-40,00
10%
9
40,00-40,50
16%
15
40,50-41,00
11%
10
41,00-41,50
13%
12
41,50-42,00
17%
16
42,00-42,50
7%
6
42,50-43,00
3%
3
43,00-43,50
2%
2
43,50-44,00
1%
1
44,00-44,50
4%
4
Більше 45,00
11%
10
Всього голосів : 92
Повідомлення Додано: Нед 06 лис, 2022 18:59

  osya1964 написав:
  greenback1996 написав:как думаете - гипер будет аля 90-е или просто будем потихоньку ползти?)

90-е будем еще хорошо вспоминать,когда инфляция пойдет на десятки процентов в неделю.

Ося, і коли це буде?!
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 лис, 2022 19:12

  Игорь Алексеевич написав:Дадут не дадут, у каждого своя фантазия. Конкретно никто не знает, что будет не то что завтра или через час. Никто не знает, что в стране будет через минуту, когда под обстрелами две АЭС.

Так ви ж знаєте! Ви ж казали на осінь долар по 50! Чи передумали?! Сім п’ятниць на неділю це напевне про вас!
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Повідомлення Додано: Нед 06 лис, 2022 19:36

На следующей неделе ЕС предоставит Украине финансовую помощь в размере 18 млрд евро, - глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Это позволит перекрыть потребности нашей страны в финансировании на 2023 год.
edvardd
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Повідомлення Додано: Нед 06 лис, 2022 19:36

  Ethereum написав:Яка комісія зі зняття Євро чи злотий за границею? 400гр? Хто знімав з Привата чи іншого банку


У банкоматі комісія Приватбанку 2%. З гривневої картки.
Ще може бути комісія банкомату.
TDK
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 лис, 2022 20:45

  TDK написав:
  Ethereum написав:Яка комісія зі зняття Євро чи злотий за границею? 400гр? Хто знімав з Привата чи іншого банку


У банкоматі комісія Приватбанку 2%. З гривневої картки.
Ще може бути комісія банкомату.


4% вроді в Польщі,але не знаю особисто.
Ethereum
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 лис, 2022 09:26

Запорожье
40,50/40,65
39,50/39,80
edvardd
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Повідомлення Додано: Пон 07 лис, 2022 09:38

  edvardd написав:На следующей неделе ЕС предоставит Украине финансовую помощь в размере 18 млрд евро, - глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Это позволит перекрыть потребности нашей страны в финансировании на 2023 год.

Точніше:
"Основна увага розмови була зосереджена на забезпеченні фінансової підтримки України на найближчі місяці. Президент фон дер Ляєн повідомила президенту Зеленському, що цього тижня вона запропонує значний фінансовий пакет від ЄС у розмірі до 1,5 млрд євро на місяць, що на загальну суму становить до 18 млрд євро, що значною мірою сприятиме покриттю потреб України у фінансуванні на 2023 рік", - сказано в повідомленні Єврокомісії. https://www.unian.ua/economics/finance/ ... 36837.html

Тобто ще по 2,5 млрд/міс мають дати США та інші. І ця сума може мати тенденцію до росту.
МВФ, який мав би нам надати також 12 млрд на наступний рік. І Сполучені Штати по 1,5 млрд доларів щомісяця. https://www.unian.ua/economics/finance/ ... 81988.html
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 07 лис, 2022 12:06

  edvardd написав:Запорожье
40,50/40,65
39,50/39,80

40,55/40,75
39,70/39,90
edvardd
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Повідомлення Додано: Пон 07 лис, 2022 14:28

Финансовая сводка за прошедшую неделю

На пошедшей неделе впервые за пару месяцев был выдан тендерный рефинанс весьма скромного объема. Возвращали всю неделю небольшими порциями.
В итоге возврат тендерного рефинанса превысил выдачу нового на 1.355 млрд. грн. (неделей ранее 3.097 млрд. грн.). Также стоит отметить, что это первая неделя за весьма длительный период без суточного рефинансирования.

В результате интервенций на МБ было изъято из оборота 14.555 млрд. грн. (неделей ранее 7.911 млрд. грн.)

На прошедшей неделе НБУ выкупил военные облигации на 10 млн. Всего на балансе НБУ военных облигаций на 340 млрд. В октябре выкуплено всего 25 млрд. На 2 оставшихся месяца остается 60 млрд до запланированных 400, что соответствует обычной месячной норме.

Т.о. чистое изъятие гривны из оборота за неделю составило 5.91 млрд. грн, (неделей ранее 11.881 млрд. грн).

С начала войны чистое изъятие гривны из оборота (изъятие минус эмиссия) составило, по доступным в официальных источниках данным, 206.285 млрд. грн.

Общая мгновенная ликвидность банковской системы (коррсчета + суточные сертификаты) на утро понедельника составила 392.947 млрд. грн. (неделей ранее 352.618 млрд. грн.).

Расходы казначейства превысили доходы на 59.454 млрд. грн. (неделей ранее 5.242 млрд. грн.) Как это обычно бывает, после недели очень скромных расходов следующая неделя эту скромность компенсирует. Основные расходы пришлись на понедельник. Подозреваю, что эту учлись военные премии, выплаченные, как мы знаем из неофициальных источников, в субботу.

За неделю было обналичено 3.558 млрд. грн. (неделей ранее инкассировано 3.119 млрд. грн.) Объемы не выбивались из привычных значений.

Результаты интервенций НБУ за неделю:
Купил – 16.50;
Продал – 410.24.
Продажа валюты увеличилась по сравнению с предыдущей неделей, но при этом осталась существенно ниже средней за последние пару месяцев. Можно отметить снижение объемов в понедельных и в пятницу (в остальные дни объемы были обычными). Очень хочется верить, что это не случайность.

В целом, неделю можно охарактеризовать как вполне обычную.
Данные в анализе ликвидности сегодня выглядят вполне правдоподобно :)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 07 лис, 2022 14:58

  Visky написав:Шановні модератори, в опитанні: "Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.12.2022?" прописано діапазон 50 коп, але є прикра невідповідність: діапазон 38,50-40,00, це 1,5 грн. Для коректності дослідження прошу замінити його на 3 відповідні з шагом 50 коп, а проголосувавшим за нього 6 колегам запропонувати переголосувати.

Добрий день, шановний Visky!
Не вийде додати, є обмеження в системі по кількості варіантів.

З повагою,
Ірина_
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