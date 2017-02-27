Додано: Пон 07 лис, 2022 14:28

На пошедшей неделе впервые за пару месяцев был выдан тендерный рефинанс весьма скромного объема. Возвращали всю неделю небольшими порциями.В итоге возврат тендерного рефинанса превысил выдачу нового намлрд. грн. (неделей ранее 3.097 млрд. грн.). Также стоит отметить, что это первая неделя за весьма длительный период без суточного рефинансирования.В результате интервенций на МБ было изъято из оборотамлрд. грн. (неделей ранее 7.911 млрд. грн.)На прошедшей неделе НБУ выкупил военные облигации на 10 млн. Всего на балансе НБУ военных облигаций на 340 млрд. В октябре выкуплено всего 25 млрд. На 2 оставшихся месяца остается 60 млрд до запланированных 400, что соответствует обычной месячной норме.Т.о. чистое изъятие гривны из оборота за неделю составиломлрд. грн, (неделей ранее 11.881 млрд. грн).Общая мгновенная ликвидность банковской системы (коррсчета + суточные сертификаты) на утро понедельника составиламлрд. грн. (неделей ранее 352.618 млрд. грн.).Расходы казначейства превысили доходы намлрд. грн. (неделей ранее 5.242 млрд. грн.) Как это обычно бывает, после недели очень скромных расходов следующая неделя эту скромность компенсирует. Основные расходы пришлись на понедельник. Подозреваю, что эту учлись военные премии, выплаченные, как мы знаем из неофициальных источников, в субботу.За неделю было обналиченомлрд. грн. (неделей ранее инкассировано 3.119 млрд. грн.) Объемы не выбивались из привычных значений.Результаты интервенций НБУ за неделю:Купил – 16.50;Продал – 410.24.Продажа валюты увеличилась по сравнению с предыдущей неделей, но при этом осталась существенно ниже средней за последние пару месяцев. Можно отметить снижение объемов в понедельных и в пятницу (в остальные дни объемы были обычными). Очень хочется верить, что это не случайность.В целом, неделю можно охарактеризовать как вполне обычную.Данные в анализе ликвидности сегодня выглядят вполне правдоподобно