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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10105101061010710108

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.12.2022?

Валютний ринок в контексті ДС 8.6 5 92
Менше 37,00
2%
2
37,00-37,50
0
0
37,50-38,00
0
0
38,00-38,50
2%
2
38,50-40,00
10%
9
40,00-40,50
16%
15
40,50-41,00
11%
10
41,00-41,50
13%
12
41,50-42,00
17%
16
42,00-42,50
7%
6
42,50-43,00
3%
3
43,00-43,50
2%
2
43,50-44,00
1%
1
44,00-44,50
4%
4
Більше 45,00
11%
10
Всього голосів : 92
Повідомлення Додано: Пон 07 лис, 2022 15:22

  Сибарит написав:... Можно отметить снижение объемов в понедельных и в пятницу (в остальные дни объемы были обычными). Очень хочется верить, что это не случайность.

А почему ТАК ОЧЕНЬ хочется, чтоб это было не случайностью ?
Клаус
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 лис, 2022 15:32

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з................07.11.2022...........08.11.2022
дата розрахунку...............04.11.2022............07.11.2022
Євро..................................35,9817.................36,5083...+1.46%
Долар США.......................36,5686.................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 0.9984 (в пятницу 0.9840)

Индекс доллара DXY в 15-00 110.46 (в пятницу 111.81)
Падение, начавшееся в пятницу продолжается до сих пор с редкими отскоками.

  Клаус написав:
  Сибарит написав:... Можно отметить снижение объемов в понедельных и в пятницу (в остальные дни объемы были обычными). Очень хочется верить, что это не случайность.

А почему ТАК ОЧЕНЬ хочется, чтоб это было не случайностью ?

Когда-то давно, в мирное время, на валютном рынке постоянно наблюдались спады активности по понедельникам и пятницам. В определенной степени проявление этого эффекта можно считать признаком стабильности рынка.
Сибарит
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  #<1 ... 10105101061010710108
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