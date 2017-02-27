А почему ТАК ОЧЕНЬ хочется, чтоб это было не случайностью ?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 07 лис, 2022 15:22
Додано: Пон 07 лис, 2022 15:32
Официальный курс
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з................07.11.2022...........08.11.2022
дата розрахунку...............04.11.2022............07.11.2022
Євро..................................35,9817.................36,5083...+1.46%
Долар США.......................36,5686.................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 0.9984 (в пятницу 0.9840)
Индекс доллара DXY в 15-00 110.46 (в пятницу 111.81)
Падение, начавшееся в пятницу продолжается до сих пор с редкими отскоками.
Когда-то давно, в мирное время, на валютном рынке постоянно наблюдались спады активности по понедельникам и пятницам. В определенной степени проявление этого эффекта можно считать признаком стабильности рынка.
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