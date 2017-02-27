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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 07 лис, 2022 15:22
Сибарит написав:
... Можно отметить снижение объемов в понедельных и в пятницу (в остальные дни объемы были обычными). Очень хочется верить, что это не случайность.
А почему ТАК ОЧЕНЬ хочется, чтоб это было не случайностью ?
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Клаус
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Додано: Пон 07 лис, 2022 15:32
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з................07.11.2022...........08.11.2022
дата розрахунку...............04.11.2022............07.11.2022
Євро..................................35,9817.................36,5083
...+1.46%
Долар США.......................36,5686.................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 0.9984
(в пятницу 0.9840)
Индекс доллара DXY в 15-00 110.46
(в пятницу 111.81)
Падение, начавшееся в пятницу продолжается до сих пор с редкими отскоками.
Клаус написав: Сибарит написав:
... Можно отметить снижение объемов в понедельных и в пятницу (в остальные дни объемы были обычными). Очень хочется верить, что это не случайность.
А почему ТАК ОЧЕНЬ хочется, чтоб это было не случайностью ?
Когда-то давно, в мирное время, на валютном рынке постоянно наблюдались спады активности по понедельникам и пятницам. В определенной степени проявление этого эффекта можно считать признаком стабильности рынка.
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Сибарит
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Додано: Пон 07 лис, 2022 15:58
Qwerty написав: Игорь Алексеевич написав:
Дадут не дадут, у каждого своя фантазия. Конкретно никто не знает, что будет не то что завтра или через час. Никто не знает, что в стране будет через минуту, когда под обстрелами две АЭС.
Так ви ж знаєте! Ви ж казали на осінь долар по 50! Чи передумали?! Сім п’ятниць на неділю це напевне про вас!
Посмотрел на календарь - написано ноябрь. У нас что уже зима началась?
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Додано: Пон 07 лис, 2022 16:43
Ірина_ написав: Visky написав:
Шановні модератори, в опитанні: "Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.12.2022?" прописано діапазон 50 коп, але є прикра невідповідність: діапазон 38,50-40,00, це 1,5 грн. Для коректності дослідження прошу замінити його на 3 відповідні з шагом 50 коп, а проголосувавшим за нього 6 колегам запропонувати переголосувати.
Добрий день, шановний Visky!
Не вийде додати, є обмеження в системі по кількості варіантів.
З повагою,
То пропоную поставити крайнім: "менше 38" і прибрати менші варіанти, там все одно нулі і 2 - "менше 37".
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Щодо курсу. Є підстави вважати, що в цьому міс. перейшли на звичайний місячний цикл, якій був останніми місяцями, окрім жовтня, й зараз фаза зростання з максимумом наприкінці листопада.
Бачу по "клубу 100", що наче конвертувальники більшістю вже зробили продажі валюти і поспішили відкрити нові вклади, тому можна припустити, що їхні продажі валюти зменшаться. Зараз пішли зарплати, що мають підвищувати курс.
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Ой, яка радість, це моє 1000 повідомлення
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Додано: Пон 07 лис, 2022 17:48
edvardd написав: edvardd написав:
Запорожье
40,50/40,65
39,50/39,80
40,55/40,75
39,70/39,90
40,60/40,80
39,70/40,00
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Додано: Пон 07 лис, 2022 19:43
edvardd написав: edvardd написав: edvardd написав:
Запорожье
40,50/40,65
39,50/39,80
40,55/40,75
39,70/39,90
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39,70/40,00
Дорожчає
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