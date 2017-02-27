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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10105101061010710108

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.12.2022?

Валютний ринок в контексті ДС 8.4 5 107
Менше 37,00
3%
3
37,00-37,50
0
0
37,50-38,00
0
0
38,00-38,50
3%
3
38,50-40,00
10%
11
40,00-40,50
16%
17
40,50-41,00
10%
11
41,00-41,50
13%
14
41,50-42,00
19%
20
42,00-42,50
6%
6
42,50-43,00
3%
3
43,00-43,50
3%
3
43,50-44,00
1%
1
44,00-44,50
4%
4
Більше 45,00
10%
11
Всього голосів : 107
Повідомлення Додано: Пон 07 лис, 2022 15:22

  Сибарит написав:... Можно отметить снижение объемов в понедельных и в пятницу (в остальные дни объемы были обычными). Очень хочется верить, что это не случайность.

А почему ТАК ОЧЕНЬ хочется, чтоб это было не случайностью ?
Клаус
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 лис, 2022 15:32

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з................07.11.2022...........08.11.2022
дата розрахунку...............04.11.2022............07.11.2022
Євро..................................35,9817.................36,5083...+1.46%
Долар США.......................36,5686.................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 0.9984 (в пятницу 0.9840)

Индекс доллара DXY в 15-00 110.46 (в пятницу 111.81)
Падение, начавшееся в пятницу продолжается до сих пор с редкими отскоками.

  Клаус написав:
  Сибарит написав:... Можно отметить снижение объемов в понедельных и в пятницу (в остальные дни объемы были обычными). Очень хочется верить, что это не случайность.

А почему ТАК ОЧЕНЬ хочется, чтоб это было не случайностью ?

Когда-то давно, в мирное время, на валютном рынке постоянно наблюдались спады активности по понедельникам и пятницам. В определенной степени проявление этого эффекта можно считать признаком стабильности рынка.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 07 лис, 2022 15:58

  Qwerty написав:
  Игорь Алексеевич написав:Дадут не дадут, у каждого своя фантазия. Конкретно никто не знает, что будет не то что завтра или через час. Никто не знает, что в стране будет через минуту, когда под обстрелами две АЭС.

Так ви ж знаєте! Ви ж казали на осінь долар по 50! Чи передумали?! Сім п’ятниць на неділю це напевне про вас!

Посмотрел на календарь - написано ноябрь. У нас что уже зима началась? :P
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Повідомлення Додано: Пон 07 лис, 2022 16:43

  Ірина_ написав:
  Visky написав:Шановні модератори, в опитанні: "Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.12.2022?" прописано діапазон 50 коп, але є прикра невідповідність: діапазон 38,50-40,00, це 1,5 грн. Для коректності дослідження прошу замінити його на 3 відповідні з шагом 50 коп, а проголосувавшим за нього 6 колегам запропонувати переголосувати.

Добрий день, шановний Visky!
Не вийде додати, є обмеження в системі по кількості варіантів.

З повагою,

То пропоную поставити крайнім: "менше 38" і прибрати менші варіанти, там все одно нулі і 2 - "менше 37".
----------------
Щодо курсу. Є підстави вважати, що в цьому міс. перейшли на звичайний місячний цикл, якій був останніми місяцями, окрім жовтня, й зараз фаза зростання з максимумом наприкінці листопада.
Бачу по "клубу 100", що наче конвертувальники більшістю вже зробили продажі валюти і поспішили відкрити нові вклади, тому можна припустити, що їхні продажі валюти зменшаться. Зараз пішли зарплати, що мають підвищувати курс.
----------------
Ой, яка радість, це моє 1000 повідомлення :!: :shock:
Visky
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Повідомлення Додано: Пон 07 лис, 2022 17:48

  edvardd написав:
  edvardd написав:Запорожье
40,50/40,65
39,50/39,80

40,55/40,75
39,70/39,90

40,60/40,80
39,70/40,00
edvardd
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Повідомлення Додано: Пон 07 лис, 2022 19:43

  edvardd написав:
  edvardd написав:
  edvardd написав:Запорожье
40,50/40,65
39,50/39,80

40,55/40,75
39,70/39,90

40,60/40,80
39,70/40,00

Дорожчає
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 07 лис, 2022 20:46

  Ірина_ написав:
  Visky написав:Шановні модератори, в опитанні: "Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.12.2022?" прописано діапазон 50 коп, але є прикра невідповідність: діапазон 38,50-40,00, це 1,5 грн. Для коректності дослідження прошу замінити його на 3 відповідні з шагом 50 коп, а проголосувавшим за нього 6 колегам запропонувати переголосувати.

Добрий день, шановний Visky!
Не вийде додати, є обмеження в системі по кількості варіантів.

З повагою,

первые три можно убрать,большинство за)
Мизантрóп
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  #<1 ... 10105101061010710108
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