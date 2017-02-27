Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з................07.11.2022...........08.11.2022 дата розрахунку...............04.11.2022............07.11.2022 Євро..................................35,9817.................36,5083...+1.46% Долар США.......................36,5686.................36,5686...зафиксирован Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 0.9984 (в пятницу 0.9840)
Индекс доллара DXY в 15-00 110.46 (в пятницу 111.81) Падение, начавшееся в пятницу продолжается до сих пор с редкими отскоками.
Клаус написав:
Сибарит написав:... Можно отметить снижение объемов в понедельных и в пятницу (в остальные дни объемы были обычными). Очень хочется верить, что это не случайность.
А почему ТАК ОЧЕНЬ хочется, чтоб это было не случайностью ?
Когда-то давно, в мирное время, на валютном рынке постоянно наблюдались спады активности по понедельникам и пятницам. В определенной степени проявление этого эффекта можно считать признаком стабильности рынка.
Игорь Алексеевич написав:Дадут не дадут, у каждого своя фантазия. Конкретно никто не знает, что будет не то что завтра или через час. Никто не знает, что в стране будет через минуту, когда под обстрелами две АЭС.
Так ви ж знаєте! Ви ж казали на осінь долар по 50! Чи передумали?! Сім п’ятниць на неділю це напевне про вас!
Посмотрел на календарь - написано ноябрь. У нас что уже зима началась?
Visky написав:Шановні модератори, в опитанні: "Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.12.2022?" прописано діапазон 50 коп, але є прикра невідповідність: діапазон 38,50-40,00, це 1,5 грн. Для коректності дослідження прошу замінити його на 3 відповідні з шагом 50 коп, а проголосувавшим за нього 6 колегам запропонувати переголосувати.
Добрий день, шановний Visky! Не вийде додати, є обмеження в системі по кількості варіантів.
З повагою,
То пропоную поставити крайнім: "менше 38" і прибрати менші варіанти, там все одно нулі і 2 - "менше 37". ---------------- Щодо курсу. Є підстави вважати, що в цьому міс. перейшли на звичайний місячний цикл, якій був останніми місяцями, окрім жовтня, й зараз фаза зростання з максимумом наприкінці листопада. Бачу по "клубу 100", що наче конвертувальники більшістю вже зробили продажі валюти і поспішили відкрити нові вклади, тому можна припустити, що їхні продажі валюти зменшаться. Зараз пішли зарплати, що мають підвищувати курс. ---------------- Ой, яка радість, це моє 1000 повідомлення
Visky написав:Шановні модератори, в опитанні: "Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.12.2022?" прописано діапазон 50 коп, але є прикра невідповідність: діапазон 38,50-40,00, це 1,5 грн. Для коректності дослідження прошу замінити його на 3 відповідні з шагом 50 коп, а проголосувавшим за нього 6 колегам запропонувати переголосувати.
Добрий день, шановний Visky! Не вийде додати, є обмеження в системі по кількості варіантів.
НБУ написав:Станом на 1 листопада 2022 року міжнародні резерви України за попередніми даними становили 25 244,2 млн дол. США. У жовтні вони збільшилися на 5,5% завдяки стійким надходженням від міжнародних партнерів та зменшенню чистого продажу валюти Національним банком.
В абсолютных цифрах это рост на $1.312 млрд. с 23.932 до 25.244 млрд.
Это второй серьезный рост, начиная с апреля. В этот раз рост был более ожидаемым. Есть ощущение, что помогать нам стали более системно. Обращают на себя внимание крупные суммы, полученные из разных источников:
НБУ написав:Минулого місяця на валютні рахунки уряду в Національному банку надійшло 4 161,3 млн дол. США. З них 1 954,7 млн дол. США – від Європейського союзу, 1 283,0 млн дол. США – від Міжнародного валютного фонду, 498,8 млн дол. США – від Світового банку й 424,8 млн дол. США – від розміщення внутрішніх державних облігацій (ОВДП), номінованих у валюті. Уряд України сплатив за обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті 684,1 млн дол США. Зокрема, 561,5 млн дол. США спрямовано на обслуговування та погашення валютних ОВДП, 84,5 млн дол. США – кредиту від Світового банку, а 38,1 млн дол. США – боргу перед іншими міжнародними кредиторами. Крім того, Україна виплатила Міжнародному валютному фонду 85,1 млн дол. США;
Мы можем себе позволить воспринимать огромные цифры валютных интервенций, которыми нас часто пугают, без чрезмерного ужаса.