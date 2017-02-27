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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 08 лис, 2022 08:48
40,45/40,65
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prodigy
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Додано: Вів 08 лис, 2022 09:19
Запорожье
40,60/40,80
39,70/40,00
говорят баксодефицит...
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edvardd
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Вів 27 вер, 2022 13:06
Vic
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