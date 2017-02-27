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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10106101071010810109

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.12.2022?

Валютний ринок в контексті ДС 8.5 5 110
Менше 37,00
3%
3
37,00-37,50
0
0
37,50-38,00
0
0
38,00-38,50
3%
3
38,50-40,00
11%
12
40,00-40,50
15%
17
40,50-41,00
10%
11
41,00-41,50
13%
14
41,50-42,00
19%
21
42,00-42,50
5%
6
42,50-43,00
3%
3
43,00-43,50
3%
3
43,50-44,00
1%
1
44,00-44,50
4%
4
Більше 45,00
11%
12
Всього голосів : 110
Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 08:48

40,45/40,65
39,50/39,80
prodigy
 
Повідомлень: 8679
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Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 09:19

Запорожье
40,60/40,80
39,70/40,00
говорят баксодефицит...
edvardd
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Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 13:03

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Зарплата и премия пришли за октябрь. Первый раз так быстро. Даже все удивились.
freeze
4
Форумчанин року
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 13:17

  edvardd написав:Запорожье
40,60/40,80
39,70/40,00
говорят баксодефицит...

40,50/40,70
39,70/40,00
edvardd
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Повідомлень: 7982
З нами з: 20.11.08
Подякував: 140 раз.
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  #<1 ... 10106101071010810109
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