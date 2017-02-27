|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 08 лис, 2022 08:48
40,45/40,65
39,50/39,80
-
prodigy
-
-
- Повідомлень: 8679
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 3069 раз.
- Подякували: 3118 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: Вів 08 лис, 2022 09:19
Запорожье
40,60/40,80
39,70/40,00
говорят баксодефицит...
-
edvardd
-
-
- Повідомлень: 7982
- З нами з: 20.11.08
- Подякував: 140 раз.
- Подякували: 2525 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 08 лис, 2022 13:03
Зарплата и премия пришли за октябрь. Первый раз так быстро. Даже все удивились.
-
freeze
-
4
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 20036
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 4792 раз.
- Подякували: 7572 раз.
-
- Профіль
-
6
23
5
1
Додано: Вів 08 лис, 2022 13:17
edvardd написав:
Запорожье
40,60/40,80
39,70/40,00
говорят баксодефицит...
40,50/40,70
39,70/40,00
-
edvardd
-
-
- Повідомлень: 7982
- З нами з: 20.11.08
- Подякував: 140 раз.
- Подякували: 2525 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 08 лис, 2022 14:28
edvardd написав: edvardd написав:
Запорожье
40,60/40,80
39,70/40,00
говорят баксодефицит...
40,50/40,70
39,70/40,00
Пусть говорят...
-
asti
-
-
- Повідомлень: 3111
- З нами з: 24.11.12
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 596 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|31493
|35225281
|
Вів 08 лис, 2022 14:26
чик
|
|1697
|12592884
|
|
|7975
|22869239
|
Вів 27 вер, 2022 13:06
Vic
|