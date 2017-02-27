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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10107101081010910110>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.12.2022?

Валютний ринок в контексті ДС 8.5 5 113
Менше 37,00
3%
3
37,00-37,50
0
0
37,50-38,00
0
0
38,00-38,50
3%
3
38,50-40,00
11%
12
40,00-40,50
16%
18
40,50-41,00
10%
11
41,00-41,50
13%
15
41,50-42,00
19%
21
42,00-42,50
5%
6
42,50-43,00
3%
3
43,00-43,50
3%
3
43,50-44,00
2%
2
44,00-44,50
4%
4
Більше 45,00
11%
12
Всього голосів : 113
Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 08:48

40,45/40,65
39,50/39,80
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 09:19

Запорожье
40,60/40,80
39,70/40,00
говорят баксодефицит...
edvardd
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Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 13:03

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Зарплата и премия пришли за октябрь. Первый раз так быстро. Даже все удивились.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 13:17

  edvardd написав:Запорожье
40,60/40,80
39,70/40,00
говорят баксодефицит...

40,50/40,70
39,70/40,00
edvardd
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Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 14:28

  edvardd написав:
  edvardd написав:Запорожье
40,60/40,80
39,70/40,00
говорят баксодефицит...
40,50/40,70
39,70/40,00
Пусть говорят...
asti
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 16:28

  edvardd написав:
  edvardd написав:Запорожье
40,60/40,80
39,70/40,00
говорят баксодефицит...

40,50/40,70
39,70/40,00

40,45/40,60
39,55/40,00
edvardd
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Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 16:56

Официальный курс + облигации

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з................08.11.2022..........09.11.2022
дата розрахунку...............07.11.2022...........08.11.2022
Євро..................................36,5083................36,5375...+0.08%
Долар США.......................36,5686................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 0.9991 (в пятницу 0.9984)

Индекс доллара DXY в 15-00 110.45 (в пятницу 110.46)

В недельной сводке я отмечал снижение объема интервенций в пятницу. Вышедшая сегодня информация об оборотах валютного рынка показывает в пятницу существенную прибавку клиентского предложения.

За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 8 листопада 2022 року, до державного бюджету
залучено 43 751 584,30 грн.
Из них:
-до 05.04.2023 - 147 дней - 13.5% - 21 523 670,42 грн:
-до 27.09.2023 - 322 дня - 14% - 7 745 409,00 грн:
-до 14.02.2024 - 462 дня - 18.5% - 9 779 026,50 грн:
-до 22.05.2024 - 560 дней - 18.5% - 2 702 248,38 грн:
-до 30.10.2024 - 721 день - 18.5% - 2 001 230,00 грн.

Результат более, чем скромен. Валютные бумаги не предлагались. Все заявки были удовлетворены. Ставки сохранены на прежнем уровне, но с утратой эффекта новизны пропал и интерес. На прошлом размещении короткие облигации под ту же ставку пользовались серьезным спросом.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 17:02

Родич початківець ойтішнег. Зряплату в евро. Вказав, щоб кидали на Моню. Кинули в євро.
Місто не мільйонник, універсала в місті нема. Партнери банку у валюті не віддають.
Курс грабіжницький.
На майбутнє:
На яку карту краще отримувати?
Хай навіть якщо не буде валюти, але щоб курс банку був людський.
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 17:10

Re: Валютний ринок в контексті ДС

А-банк говорит что выдает, но сам пока не проверял. С Моно можно под 1 % вывести на Револют. Там уже или через ЮСДТ в гривну или как то по другому)
Я бы просил сразу на Револют, а лучше на Бинанс в USDT если людям прям все равно как и куда бросать)
Shummi
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 17:17

  Hotab написав:Родич початківець ойтішнег. Зряплату в евро. Вказав, щоб кидали на Моню. Кинули в євро.
Місто не мільйонник, універсала в місті нема. Партнери банку у валюті не віддають.
Курс грабіжницький.
На майбутнє:
На яку карту краще отримувати?
Хай навіть якщо не буде валюти, але щоб курс банку був людський.

відкривати ФОП і платити податки.
дуже надіюсь по скоро таких "розумних" прикриють.
bamper
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