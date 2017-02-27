40,45/40,65
39,50/39,80
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 08 лис, 2022 13:03
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Зарплата и премия пришли за октябрь. Первый раз так быстро. Даже все удивились.
Додано: Вів 08 лис, 2022 13:17
Додано: Вів 08 лис, 2022 14:28
Додано: Вів 08 лис, 2022 16:28
Додано: Вів 08 лис, 2022 16:56
Официальный курс + облигации
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з................08.11.2022..........09.11.2022
дата розрахунку...............07.11.2022...........08.11.2022
Євро..................................36,5083................36,5375...+0.08%
Долар США.......................36,5686................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 0.9991 (в пятницу 0.9984)
Индекс доллара DXY в 15-00 110.45 (в пятницу 110.46)
В недельной сводке я отмечал снижение объема интервенций в пятницу. Вышедшая сегодня информация об оборотах валютного рынка показывает в пятницу существенную прибавку клиентского предложения.
За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 8 листопада 2022 року, до державного бюджету
залучено 43 751 584,30 грн.
Из них:
-до 05.04.2023 - 147 дней - 13.5% - 21 523 670,42 грн:
-до 27.09.2023 - 322 дня - 14% - 7 745 409,00 грн:
-до 14.02.2024 - 462 дня - 18.5% - 9 779 026,50 грн:
-до 22.05.2024 - 560 дней - 18.5% - 2 702 248,38 грн:
-до 30.10.2024 - 721 день - 18.5% - 2 001 230,00 грн.
Результат более, чем скромен. Валютные бумаги не предлагались. Все заявки были удовлетворены. Ставки сохранены на прежнем уровне, но с утратой эффекта новизны пропал и интерес. На прошлом размещении короткие облигации под ту же ставку пользовались серьезным спросом.
Додано: Вів 08 лис, 2022 17:02
Родич початківець ойтішнег. Зряплату в евро. Вказав, щоб кидали на Моню. Кинули в євро.
Місто не мільйонник, універсала в місті нема. Партнери банку у валюті не віддають.
Курс грабіжницький.
На майбутнє:
На яку карту краще отримувати?
Хай навіть якщо не буде валюти, але щоб курс банку був людський.
Додано: Вів 08 лис, 2022 17:10
Re: Валютний ринок в контексті ДС
А-банк говорит что выдает, но сам пока не проверял. С Моно можно под 1 % вывести на Револют. Там уже или через ЮСДТ в гривну или как то по другому)
Я бы просил сразу на Револют, а лучше на Бинанс в USDT если людям прям все равно как и куда бросать)
Додано: Вів 08 лис, 2022 17:17
відкривати ФОП і платити податки.
дуже надіюсь по скоро таких "розумних" прикриють.
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