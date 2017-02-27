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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10107101081010910110

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.12.2022?

Валютний ринок в контексті ДС 8.5 5 113
Менше 37,00
3%
3
37,00-37,50
0
0
37,50-38,00
0
0
38,00-38,50
3%
3
38,50-40,00
11%
12
40,00-40,50
16%
18
40,50-41,00
10%
11
41,00-41,50
13%
15
41,50-42,00
19%
21
42,00-42,50
5%
6
42,50-43,00
3%
3
43,00-43,50
3%
3
43,50-44,00
2%
2
44,00-44,50
4%
4
Більше 45,00
11%
12
Всього голосів : 113
Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 17:21

  bamper написав:
  Hotab написав:Родич початківець ойтішнег. Зряплату в евро. Вказав, щоб кидали на Моню. Кинули в євро.
Місто не мільйонник, універсала в місті нема. Партнери банку у валюті не віддають.
Курс грабіжницький.
На майбутнє:
На яку карту краще отримувати?
Хай навіть якщо не буде валюти, але щоб курс банку був людський.

відкривати ФОП і платити податки.
дуже надіюсь по скоро таких "розумних" прикриють.

Давайте якщо можна по суті писання. Або нічого.
Цей хлопчина весь березень і квітень волонтерив, за власні кошти купляючи їжу, розвозив її по блокпостам. На фіналі був і без роботи, і без грошей.
Як тільки зрозуміє цю кухню, все він буде сплачувати. У нього інше виховання. А зараз він на випробувальному терміні, як йому сказали, так він і працює.
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 18:28

  bamper написав:
  Hotab написав:Родич початківець ойтішнег. Зряплату в евро. Вказав, щоб кидали на Моню. Кинули в євро.
Місто не мільйонник, універсала в місті нема. Партнери банку у валюті не віддають.
Курс грабіжницький.
На майбутнє:
На яку карту краще отримувати?
Хай навіть якщо не буде валюти, але щоб курс банку був людський.

відкривати ФОП і платити податки.
дуже надіюсь по скоро таких "розумних" прикриють.

так, для відома, щоб платити податки, не обов'язково відкривати ФОП...
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 18:33

  Shaman написав:
  bamper написав:
  Hotab написав:Родич початківець ойтішнег. Зряплату в евро. Вказав, щоб кидали на Моню. Кинули в євро.
Місто не мільйонник, універсала в місті нема. Партнери банку у валюті не віддають.
Курс грабіжницький.
На майбутнє:
На яку карту краще отримувати?
Хай навіть якщо не буде валюти, але щоб курс банку був людський.

відкривати ФОП і платити податки.
дуже надіюсь по скоро таких "розумних" прикриють.

так, для відома, щоб платити податки, не обов'язково відкривати ФОП...

Але з ФОП це набагато дешевше, а взагалі в якійсь мірі різниця курсів і була задумана щоб хоч якось знімати податки з найрозумніших, правда якось це не дуже працює
zerocool
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