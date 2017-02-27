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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Вів 08 лис, 2022 17:21
bamper написав: Hotab написав:
Родич початківець ойтішнег. Зряплату в евро. Вказав, щоб кидали на Моню. Кинули в євро.
Місто не мільйонник, універсала в місті нема. Партнери банку у валюті не віддають.
Курс грабіжницький.
На майбутнє:
На яку карту краще отримувати?
Хай навіть якщо не буде валюти, але щоб курс банку був людський.
відкривати ФОП і платити податки.
дуже надіюсь по скоро таких "розумних" прикриють.
Давайте якщо можна по суті писання. Або нічого.
Цей хлопчина весь березень і квітень волонтерив, за власні кошти купляючи їжу, розвозив її по блокпостам. На фіналі був і без роботи, і без грошей.
Як тільки зрозуміє цю кухню, все він буде сплачувати. У нього інше виховання. А зараз він на випробувальному терміні, як йому сказали, так він і працює.
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Додано: Вів 08 лис, 2022 18:28
bamper написав: Hotab написав:
Родич початківець ойтішнег. Зряплату в евро. Вказав, щоб кидали на Моню. Кинули в євро.
Місто не мільйонник, універсала в місті нема. Партнери банку у валюті не віддають.
Курс грабіжницький.
На майбутнє:
На яку карту краще отримувати?
Хай навіть якщо не буде валюти, але щоб курс банку був людський.
відкривати ФОП і платити податки.
дуже надіюсь по скоро таких "розумних" прикриють.
так, для відома, щоб платити податки, не обов'язково відкривати ФОП...
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Додано: Вів 08 лис, 2022 18:33
Shaman написав: bamper написав: Hotab написав:
Родич початківець ойтішнег. Зряплату в евро. Вказав, щоб кидали на Моню. Кинули в євро.
Місто не мільйонник, універсала в місті нема. Партнери банку у валюті не віддають.
Курс грабіжницький.
На майбутнє:
На яку карту краще отримувати?
Хай навіть якщо не буде валюти, але щоб курс банку був людський.
відкривати ФОП і платити податки.
дуже надіюсь по скоро таких "розумних" прикриють.
так, для відома, щоб платити податки, не обов'язково відкривати ФОП...
Але з ФОП це набагато дешевше, а взагалі в якійсь мірі різниця курсів і була задумана щоб хоч якось знімати податки з найрозумніших, правда якось це не дуже працює
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