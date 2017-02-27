Hotab написав:Родич початківець ойтішнег. Зряплату в евро. Вказав, щоб кидали на Моню. Кинули в євро. Місто не мільйонник, універсала в місті нема. Партнери банку у валюті не віддають. Курс грабіжницький. На майбутнє: На яку карту краще отримувати? Хай навіть якщо не буде валюти, але щоб курс банку був людський.
відкривати ФОП і платити податки. дуже надіюсь по скоро таких "розумних" прикриють.
Давайте якщо можна по суті писання. Або нічого. Цей хлопчина весь березень і квітень волонтерив, за власні кошти купляючи їжу, розвозив її по блокпостам. На фіналі був і без роботи, і без грошей. Як тільки зрозуміє цю кухню, все він буде сплачувати. У нього інше виховання. А зараз він на випробувальному терміні, як йому сказали, так він і працює.
Hotab написав:Родич початківець ойтішнег. Зряплату в евро. Вказав, щоб кидали на Моню. Кинули в євро. Місто не мільйонник, універсала в місті нема. Партнери банку у валюті не віддають. Курс грабіжницький. На майбутнє: На яку карту краще отримувати? Хай навіть якщо не буде валюти, але щоб курс банку був людський.
відкривати ФОП і платити податки. дуже надіюсь по скоро таких "розумних" прикриють.
так, для відома, щоб платити податки, не обов'язково відкривати ФОП...
Hotab написав:Родич початківець ойтішнег. Зряплату в евро. Вказав, щоб кидали на Моню. Кинули в євро. Місто не мільйонник, універсала в місті нема. Партнери банку у валюті не віддають. Курс грабіжницький. На майбутнє: На яку карту краще отримувати? Хай навіть якщо не буде валюти, але щоб курс банку був людський.
відкривати ФОП і платити податки. дуже надіюсь по скоро таких "розумних" прикриють.
так, для відома, щоб платити податки, не обов'язково відкривати ФОП...
Але з ФОП це набагато дешевше, а взагалі в якійсь мірі різниця курсів і була задумана щоб хоч якось знімати податки з найрозумніших, правда якось це не дуже працює
Hotab написав:Родич початківець ойтішнег. Зряплату в евро. Вказав, щоб кидали на Моню. Кинули в євро. Місто не мільйонник, універсала в місті нема. Партнери банку у валюті не віддають. Курс грабіжницький. На майбутнє: На яку карту краще отримувати? Хай навіть якщо не буде валюти, але щоб курс банку був людський.
Hotab написав:Родич початківець ойтішнег. Зряплату в евро. Вказав, щоб кидали на Моню. Кинули в євро. Місто не мільйонник, універсала в місті нема. Партнери банку у валюті не віддають. Курс грабіжницький. На майбутнє: На яку карту краще отримувати? Хай навіть якщо не буде валюти, але щоб курс банку був людський.
У всіх банків грабіжницький оф. курс. чи він маніграмом на фізособу чи як хотів отримати? Податки заплатив? Родич задонатив після всього того чи ще думає? Міг би хотаб родичу порадити, як тут на форумі іншим поради дає піти до ЗСУ і не паритися: там вдягнуть, нагодують .. і в клуб 100К в місяць на конверт депо запишуть.
Hotab написав:Родич початківець ойтішнег. Зряплату в евро. Вказав, щоб кидали на Моню. Кинули в євро. Місто не мільйонник, універсала в місті нема. Партнери банку у валюті не віддають. Курс грабіжницький. На майбутнє: На яку карту краще отримувати? Хай навіть якщо не буде валюти, але щоб курс банку був людський.
відкривати ФОП і платити податки. дуже надіюсь по скоро таких "розумних" прикриють.
І як справжній патріот, продавати по патріотичому курсу 36,6
Hotab написав:На яку карту краще отримувати? Хай навіть якщо не буде валюти, але щоб курс банку був людський.
Так и осталось не ясным с какой величины начинается "людський". Вообще минфин говорит, что по покупке евро с карты Моня на третьем месте по выгодности. Если хочется ещё лучше, то, видимо. Укргаз: и более-менее распространён и курс на 38 копеек больше и валюту должен выдать даже без комиса, если его тарифы не врут.