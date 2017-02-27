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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10108101091011010111>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.12.2022?

Валютний ринок в контексті ДС 8.5 5 114
Менше 37,00
3%
3
37,00-37,50
0
0
37,50-38,00
0
0
38,00-38,50
3%
3
38,50-40,00
11%
12
40,00-40,50
16%
18
40,50-41,00
10%
11
41,00-41,50
14%
16
41,50-42,00
18%
21
42,00-42,50
5%
6
42,50-43,00
3%
3
43,00-43,50
3%
3
43,50-44,00
2%
2
44,00-44,50
4%
4
Більше 45,00
11%
12
Всього голосів : 114
Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 17:21

  bamper написав:
  Hotab написав:Родич початківець ойтішнег. Зряплату в евро. Вказав, щоб кидали на Моню. Кинули в євро.
Місто не мільйонник, універсала в місті нема. Партнери банку у валюті не віддають.
Курс грабіжницький.
На майбутнє:
На яку карту краще отримувати?
Хай навіть якщо не буде валюти, але щоб курс банку був людський.

відкривати ФОП і платити податки.
дуже надіюсь по скоро таких "розумних" прикриють.

Давайте якщо можна по суті писання. Або нічого.
Цей хлопчина весь березень і квітень волонтерив, за власні кошти купляючи їжу, розвозив її по блокпостам. На фіналі був і без роботи, і без грошей.
Як тільки зрозуміє цю кухню, все він буде сплачувати. У нього інше виховання. А зараз він на випробувальному терміні, як йому сказали, так він і працює.
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 18:28

  bamper написав:
  Hotab написав:Родич початківець ойтішнег. Зряплату в евро. Вказав, щоб кидали на Моню. Кинули в євро.
Місто не мільйонник, універсала в місті нема. Партнери банку у валюті не віддають.
Курс грабіжницький.
На майбутнє:
На яку карту краще отримувати?
Хай навіть якщо не буде валюти, але щоб курс банку був людський.

відкривати ФОП і платити податки.
дуже надіюсь по скоро таких "розумних" прикриють.

так, для відома, щоб платити податки, не обов'язково відкривати ФОП...
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 18:33

  Shaman написав:
  bamper написав:
  Hotab написав:Родич початківець ойтішнег. Зряплату в евро. Вказав, щоб кидали на Моню. Кинули в євро.
Місто не мільйонник, універсала в місті нема. Партнери банку у валюті не віддають.
Курс грабіжницький.
На майбутнє:
На яку карту краще отримувати?
Хай навіть якщо не буде валюти, але щоб курс банку був людський.

відкривати ФОП і платити податки.
дуже надіюсь по скоро таких "розумних" прикриють.

так, для відома, щоб платити податки, не обов'язково відкривати ФОП...

Але з ФОП це набагато дешевше, а взагалі в якійсь мірі різниця курсів і була задумана щоб хоч якось знімати податки з найрозумніших, правда якось це не дуже працює
zerocool
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Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 18:39

  Hotab написав:Родич початківець ойтішнег. Зряплату в евро. Вказав, щоб кидали на Моню. Кинули в євро.
Місто не мільйонник, універсала в місті нема. Партнери банку у валюті не віддають.
Курс грабіжницький.
На майбутнє:
На яку карту краще отримувати?
Хай навіть якщо не буде валюти, але щоб курс банку був людський.

Так какой курс-то? 1 к 1?
anduzenko
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Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 20:26

  freeze написав:Зарплата и премия пришли за октябрь. Первый раз так быстро. Даже все удивились.



Привет ФРИИЗ !!!!!!
Рад видеть и читать .....
....пока ничего не получил , хоть по локти в .....
Ну то работа ....
Рад ВАМ .... ОЧЕНЬЬЬЬ
холява
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Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 20:51

  Hotab написав:Родич початківець ойтішнег. Зряплату в евро. Вказав, щоб кидали на Моню. Кинули в євро.
Місто не мільйонник, універсала в місті нема. Партнери банку у валюті не віддають.
Курс грабіжницький.
На майбутнє:
На яку карту краще отримувати?
Хай навіть якщо не буде валюти, але щоб курс банку був людський.

У всіх банків грабіжницький оф. курс. чи він маніграмом на фізособу чи як хотів отримати?
Податки заплатив?
Родич задонатив після всього того чи ще думає?
Міг би хотаб родичу порадити, як тут на форумі іншим поради дає піти до ЗСУ і не паритися: там вдягнуть, нагодують .. і в клуб 100К в місяць на конверт депо запишуть.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 21:09

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  flyman написав:Родич задонатив після всього того

Набагато більше тебе. Мені здається, ти один залишився, хто ніяк не захищає свої кавалірки. Ні здоров'ям, ні донатами.

  flyman написав:Міг би хотаб родичу порадити, як тут на форумі іншим поради дає піти до ЗСУ

Не можна йому. Він був добровольцем.

  flyman написав:там вдягнуть, нагодують

На $100/місяць чи більше?
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 21:11

  Hotab написав:
  flyman написав:Родич задонатив після всього того

Набагато більше тебе. Мені здається, ти один залишився, хто ніяк не захищає свої кавалірки. Ні здоров'ям, ні донатами.

  flyman написав:Міг би хотаб родичу порадити, як тут на форумі іншим поради дає піти до ЗСУ

Не можна йому. Він був добровольцем.

ясно ... родич, ето другоє ...
може тепер зрозумієте, що гроші не з тумбочки беруться, тим більше валюта,
а то все розказуєте кому де бути, що і як робити.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 21:26

Re: Валютний ринок в контексті ДС

bamper написав:
  Hotab написав:Родич початківець ойтішнег. Зряплату в евро. Вказав, щоб кидали на Моню. Кинули в євро.
Місто не мільйонник, універсала в місті нема. Партнери банку у валюті не віддають.
Курс грабіжницький.
На майбутнє:
На яку карту краще отримувати?
Хай навіть якщо не буде валюти, але щоб курс банку був людський.

відкривати ФОП і платити податки.
дуже надіюсь по скоро таких "розумних" прикриють.
І як справжній патріот, продавати по патріотичому курсу 36,6
Ромасик
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Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 21:33

  Hotab написав:На яку карту краще отримувати?
Хай навіть якщо не буде валюти, але щоб курс банку був людський.

Так и осталось не ясным с какой величины начинается "людський". Вообще минфин говорит, что по покупке евро с карты Моня на третьем месте по выгодности. Если хочется ещё лучше, то, видимо. Укргаз: и более-менее распространён и курс на 38 копеек больше и валюту должен выдать даже без комиса, если его тарифы не врут.
moveton
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