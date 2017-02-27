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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10109101101011110112>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.12.2022?

Валютний ринок в контексті ДС 8.5 5 115
Менше 37,00
3%
3
37,00-37,50
0
0
37,50-38,00
0
0
38,00-38,50
3%
3
38,50-40,00
10%
12
40,00-40,50
16%
18
40,50-41,00
10%
11
41,00-41,50
15%
17
41,50-42,00
18%
21
42,00-42,50
5%
6
42,50-43,00
3%
3
43,00-43,50
3%
3
43,50-44,00
2%
2
44,00-44,50
3%
4
Більше 45,00
10%
12
Всього голосів : 115
Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 21:36

  moveton написав:
  Hotab написав:На яку карту краще отримувати?
Хай навіть якщо не буде валюти, але щоб курс банку був людський.

Так и осталось не ясным с какой величины начинается "людський". Вообще минфин говорит, что по покупке евро с карты Моня на третьем месте по выгодности. Если хочется ещё лучше, то, видимо. Укргаз: и более-менее распространён и курс на 38 копеек больше и валюту должен выдать даже без комиса, если его тарифы не врут.

тема оформлення трудових відносин не розкрита, без цього можна розцінювати як вкид на вентилятор.
Якщо оформлений вна неньці, то оплата гривнями.
Якщо оформлений в Німеччині, то цікаво, як він там оформився.
Що за карта (німецька зарплатна)?
Чи то іде нелегально оплата "пейпелом"?
Востаннє редагувалось flyman в Вів 08 лис, 2022 21:40, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 21:39

  Hotab написав:Цей хлопчина весь березень і квітень волонтерив, за власні кошти купляючи їжу, розвозив її по блокпостам. На фіналі був і без роботи, і без грошей.
Як тільки зрозуміє цю кухню, все він буде сплачувати. У нього інше виховання. А зараз він на випробувальному терміні, як йому сказали, так він і працює.

В податковому кодексі немає пільг щодо сплати податків під час випробувального терміну :roll:
А якщо гарно сплачувати податки, то може і донати не знадобляться?
Ромасик
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Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 21:42

  equinox написав:
  Zebra написав:я думаю по евро фактически может идти панический слив (маржин-колы и стопы крупных игроков на рынке), и этим сливом стоит воспользоваться, по таким ценам войти _частично_ котлетой в эту валюту можно

На мою думку, до весни євро буде падати. Всі очікують важку зиму у Європі і у нас, тож рости не буде.

Зараз росте! 1,006…
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 21:44

  Ромасик написав:
  Zebra написав:10% портфеля поменять по 0.95
15% по 0.91
25% по 0.87

Остальные 50% в биток по 19?

По 18499…
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Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 21:45

  Qwerty написав:
  Ромасик написав:
  Zebra написав:10% портфеля поменять по 0.95
15% по 0.91
25% по 0.87

Остальные 50% в биток по 19?

По 18499…

18240 на крякєні
Скупайтєсь галубцьі!
Востаннє редагувалось flyman в Вів 08 лис, 2022 21:46, всього редагувалось 1 раз.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 21:45

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Hotab написав:Давайте якщо можна по суті писання. Або нічого.
Кредо,Сиб
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Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 21:46

  Игорь Алексеевич написав:Увидим и 45 поздней осенью и 50 к ёлочке. :shock:

Зараз поздня осінь чи ше нє?!
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Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 21:56

  fin написав:Сейчас есть смысл купить 4-5 тыс. долларов или лучше подождать пару месяцев или недель??

Купуйте після нашої перемоги!
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Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 21:58

  Zebra написав:
  prodigy написав:
  Zebra написав:Евро судя по динамике, хочет сходить еще ниже. Учитывая, что энергоемкие производства в Европе в простое, либо переезжают в США или третьи страны - то брать евро, это брать его на перспективу. Ищет эта валюта новый коридор себе. И не факт, что выше паритета вернется и там закрепится.


трейдери вчать - не купуй актив під час падіння

треба чекати дна, потім другого дна

ще не час для спекуляцій ...евро впаде до 0,93

які саме трейдери вчать? Герчікі? чого ці трейдери досягли, щоб когось вчити?
є правило "купувати коли ллється кров" від відомих інвесторів
я рекомендую конвертуватися в євро частинами за рівнями привабливості
0.95 - привабливо 10% доларової заначки конвертувати НЕ БІЛЬШЕ
0.91 - ще 15%
0.87 - +25%

якщо евро не впаде до цих рівнів, то ВОНО просто не потрібне, ВОНО є ризиковим активом, бо ВОНО - валюта валютного союзу, що як бачимо справа не стійка

якщо конвертувати усе по 0.93 - можна виграти пару відсотків на відскоку, але втратити гнучкість яку дає долар, і то є ризики - конвертувати значні суми в наш час не душе безпечно

P.S. Інвестувати я рекомендував у біткоїн, по 19к, сьогодні він вже по 20200 (+6%)
А буде коштувати 48 000.

Ага! По 18000! Вже штука збитків від 19!
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 22:04

  flyman написав:тема оформлення трудових відносин не розкрита, без цього можна розцінювати як вкид на вентилятор.
Якщо оформлений вна неньці, то оплата гривнями.
Якщо оформлений в Німеччині, то цікаво, як він там оформився.

А в чём "вкид"? Нормальный был вопрос и ситуация. Я в своё время с американской компанией заключал договор, как украинский физик-контрактор, и они мне спокойно SWIFTом переводили доллары на украинскую валютную карточку без всяких пейпалов. Предположительно я должен был после этого Неньке с этой суммы заплатить НДФЛ, но это уже были мои личные проблемы. Допускаю, что и в европейской (между прочим, никто не говорил, что речь про Германию) фирме возможна аналогичная форма договора.
moveton
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