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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10109101101011110112

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.12.2022?

Валютний ринок в контексті ДС 8.5 5 115
Менше 37,00
3%
3
37,00-37,50
0
0
37,50-38,00
0
0
38,00-38,50
3%
3
38,50-40,00
10%
12
40,00-40,50
16%
18
40,50-41,00
10%
11
41,00-41,50
15%
17
41,50-42,00
18%
21
42,00-42,50
5%
6
42,50-43,00
3%
3
43,00-43,50
3%
3
43,50-44,00
2%
2
44,00-44,50
3%
4
Більше 45,00
10%
12
Всього голосів : 115
Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 22:05

  Qwerty написав:
  Игорь Алексеевич написав:Увидим и 45 поздней осенью и 50 к ёлочке. :shock:

Зараз поздня осінь чи ше нє?!

Для меня поздняя осень – это время, когда выходить на улицу совсем не хочется, т.к. осыпались полностью листья и наступили холода. Хочется просто оставаться дома, сделать себе чашечку вкусного чая, взять плед и смотреть ЧМ по футболу. Значит в этом году после 20.11.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 22:25

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  flyman написав:Що за карта (німецька зарплатна)?
Чи то іде нелегально оплата "пейпелом"?

Поняття не маю і не цікаво мені. Суть питання в іншому, відповіді я отримав і подякував.
Hotab
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  #<1 ... 10109101101011110112
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