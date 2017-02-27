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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 08 лис, 2022 22:05
Qwerty написав: Игорь Алексеевич написав:
Увидим и 45 поздней осенью и 50 к ёлочке.
Зараз поздня осінь чи ше нє?!
Для меня поздняя осень – это время, когда выходить на улицу совсем не хочется, т.к. осыпались полностью листья и наступили холода. Хочется просто оставаться дома, сделать себе чашечку вкусного чая, взять плед и смотреть ЧМ по футболу. Значит в этом году после 20.11.
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Додано: Вів 08 лис, 2022 22:25
flyman написав:
Що за карта (німецька зарплатна)?
Чи то іде нелегально оплата "пейпелом"?
Поняття не маю і не цікаво мені. Суть питання в іншому, відповіді я отримав і подякував.
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