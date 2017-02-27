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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10109101101011110112

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.12.2022?

Валютний ринок в контексті ДС 8.5 5 115
Менше 37,00
3%
3
37,00-37,50
0
0
37,50-38,00
0
0
38,00-38,50
3%
3
38,50-40,00
10%
12
40,00-40,50
16%
18
40,50-41,00
10%
11
41,00-41,50
15%
17
41,50-42,00
18%
21
42,00-42,50
5%
6
42,50-43,00
3%
3
43,00-43,50
3%
3
43,50-44,00
2%
2
44,00-44,50
3%
4
Більше 45,00
10%
12
Всього голосів : 115
Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 09:29

40,50/40,70
39,70/40,10

евро +20коп
долар +/-5коп
prodigy
 
Повідомлень: 8684
З нами з: 03.12.13
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  #<1 ... 10109101101011110112
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