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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 09 лис, 2022 09:29
40,50/40,70
39,70/40,10
евро +20коп
долар +/-5коп
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Додано: Сер 09 лис, 2022 11:10
Запорожье
40,40/40,55
39,65/40,15
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