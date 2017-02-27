40,50/40,70
39,70/40,10
евро +20коп
долар +/-5коп
гривна міцнішає
40,40/40,60
39,70/40,00
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 09 лис, 2022 09:29
40,50/40,70
39,70/40,10
евро +20коп
долар +/-5коп
гривна міцнішає
40,40/40,60
39,70/40,00
Востаннє редагувалось prodigy в Сер 09 лис, 2022 14:07, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 09 лис, 2022 13:15
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Де той з інсайдом про 42?
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