40,50/40,70
39,70/40,10
евро +20коп
долар +/-5коп
гривна міцнішає
40,40/40,60
39,70/40,00
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 09 лис, 2022 09:29
40,50/40,70
39,70/40,10
евро +20коп
долар +/-5коп
гривна міцнішає
40,40/40,60
39,70/40,00
Востаннє редагувалось prodigy в Сер 09 лис, 2022 14:07, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 09 лис, 2022 13:15
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Де той з інсайдом про 42?
Додано: Сер 09 лис, 2022 15:00
Додано: Сер 09 лис, 2022 15:36
Официальный курс
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............09.11.2022..........10.11.2022
дата розрахунку..............08.11.2022...........09.11.2022
Євро.................................36,5375................36,7496...+0.58%
Долар США......................36,5686................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0049 (в пятницу 0.9991)
Индекс доллара DXY в 15-00 109.91 (в пятницу 110.45)
С небольшими отскоками падение продолжается уже неделю. Вчера вечером был достигнут минимум этой осени.
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