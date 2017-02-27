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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10109101101011110112

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.12.2022?

Валютний ринок в контексті ДС 8.4 5 117
Менше 37,00
3%
3
37,00-37,50
0
0
37,50-38,00
0
0
38,00-38,50
3%
3
38,50-40,00
10%
12
40,00-40,50
17%
20
40,50-41,00
9%
11
41,00-41,50
15%
17
41,50-42,00
18%
21
42,00-42,50
5%
6
42,50-43,00
3%
3
43,00-43,50
3%
3
43,50-44,00
2%
2
44,00-44,50
3%
4
Більше 45,00
10%
12
Всього голосів : 117
Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 09:29

40,50/40,70
39,70/40,10

евро +20коп
долар +/-5коп

гривна міцнішає
40,40/40,60
39,70/40,00
Востаннє редагувалось prodigy в Сер 09 лис, 2022 14:07, всього редагувалось 1 раз.
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 11:10

Запорожье
40,40/40,55
39,65/40,15
edvardd
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Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 13:15

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Де той з інсайдом про 42?
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 15:00

  edvardd написав:Запорожье
40,40/40,55
39,65/40,15

40,50/40,55
39,65/40,00
edvardd
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Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 15:36

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............09.11.2022..........10.11.2022
дата розрахунку..............08.11.2022...........09.11.2022
Євро.................................36,5375................36,7496...+0.58%
Долар США......................36,5686................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0049 (в пятницу 0.9991)

Индекс доллара DXY в 15-00 109.91 (в пятницу 110.45)
С небольшими отскоками падение продолжается уже неделю. Вчера вечером был достигнут минимум этой осени.
Сибарит
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  #<1 ... 10109101101011110112
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