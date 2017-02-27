RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10109101101011110112

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.12.2022?

Валютний ринок в контексті ДС 8.4 5 117
Менше 37,00
3%
3
37,00-37,50
0
0
37,50-38,00
0
0
38,00-38,50
3%
3
38,50-40,00
10%
12
40,00-40,50
17%
20
40,50-41,00
9%
11
41,00-41,50
15%
17
41,50-42,00
18%
21
42,00-42,50
5%
6
42,50-43,00
3%
3
43,00-43,50
3%
3
43,50-44,00
2%
2
44,00-44,50
3%
4
Більше 45,00
10%
12
Всього голосів : 117
Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 09:29

40,50/40,70
39,70/40,10

евро +20коп
долар +/-5коп

гривна міцнішає
40,40/40,60
39,70/40,00
Востаннє редагувалось prodigy в Сер 09 лис, 2022 14:07, всього редагувалось 1 раз.
prodigy
 
Повідомлень: 8687
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3070 раз.
Подякували: 3120 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 11:10

Запорожье
40,40/40,55
39,65/40,15
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7990
З нами з: 20.11.08
Подякував: 140 раз.
Подякували: 2531 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 13:15

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Де той з інсайдом про 42?
Zochan
 
Повідомлень: 679
З нами з: 22.10.14
Подякував: 184 раз.
Подякували: 77 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 15:00

  edvardd написав:Запорожье
40,40/40,55
39,65/40,15

40,50/40,55
39,65/40,00
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7990
З нами з: 20.11.08
Подякував: 140 раз.
Подякували: 2531 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 15:36

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............09.11.2022..........10.11.2022
дата розрахунку..............08.11.2022...........09.11.2022
Євро.................................36,5375................36,7496...+0.58%
Долар США......................36,5686................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0049 (в пятницу 0.9991)

Индекс доллара DXY в 15-00 109.91 (в пятницу 110.45)
С небольшими отскоками падение продолжается уже неделю. Вчера вечером был достигнут минимум этой осени.
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 6699
З нами з: 02.09.15
Подякував: 5620 раз.
Подякували: 17715 раз.
 
Профіль
66
33
33
2
Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 16:07

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Zochan написав:Де той з інсайдом про 42?
Хто?
Зображення
Ромасик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5356
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1294 раз.
Подякували: 765 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 16:12

Re: Валютний ринок в контексті ДС

moveton написав:
  flyman написав:тема оформлення трудових відносин не розкрита, без цього можна розцінювати як вкид на вентилятор.
Якщо оформлений вна неньці, то оплата гривнями.
Якщо оформлений в Німеччині, то цікаво, як він там оформився.

А в чём "вкид"? Нормальный был вопрос и ситуация. Я в своё время с американской компанией заключал договор, как украинский физик-контрактор, и они мне спокойно SWIFTом переводили доллары на украинскую валютную карточку без всяких пейпалов. Предположительно я должен был после этого Неньке с этой суммы заплатить НДФЛ, но это уже были мои личные проблемы. Допускаю, что и в европейской (между прочим, никто не говорил, что речь про Германию) фирме возможна аналогичная форма договора.
Нет, в Германии не платить налоги невозможно
Ромасик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5356
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1294 раз.
Подякували: 765 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 16:22

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Qwerty написав:
  Игорь Алексеевич написав:Увидим и 45 поздней осенью и 50 к ёлочке. :shock:

Зараз поздня осінь чи ше нє?!
Так мы 45 еще ранней осенью должны были увидеть. И биток по 28
Ромасик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5356
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1294 раз.
Подякували: 765 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 16:24

Re: Валютний ринок в контексті ДС

А где кстати Зебра! :-) Биток да, прет как на дрожжах!
"Кто не купил по 20, пожалеет" :-)
Shummi
 
Повідомлень: 500
З нами з: 08.12.14
Подякував: 199 раз.
Подякували: 38 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 16:52

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Shummi написав:А где кстати Зебра! :-)


Оформляет кредиты и гуляет на все
Ромасик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5356
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1294 раз.
Подякували: 765 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 10109101101011110112
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: moveton, Shummi і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3152, 3153, 3154
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
31533 35229337
Переглянути останнє повідомлення
Сер 09 лис, 2022 14:48
Кучинелли
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 168, 169, 170
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1697 12593578
Переглянути останнє повідомлення
Чет 03 лис, 2022 15:07
nighthawk5
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7975 22869493
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 вер, 2022 13:06
Vic

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sportbank (2280)
09.11.2022 17:16
Ринок ОВДП (3664)
09.11.2022 17:00
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.