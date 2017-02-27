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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 09 лис, 2022 09:29
40,50/40,70
39,70/40,10
евро +20коп
долар +/-5коп
гривна міцнішає
40,40/40,60
39,70/40,00
Востаннє редагувалось prodigy
в Сер 09 лис, 2022 14:07, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 09 лис, 2022 11:10
Запорожье
40,40/40,55
39,65/40,15
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edvardd
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Додано: Сер 09 лис, 2022 13:15
Де той з інсайдом про 42?
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Zochan
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Додано: Сер 09 лис, 2022 15:00
edvardd написав:
Запорожье
40,40/40,55
39,65/40,15
40,50/40,55
39,65/40,00
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Додано: Сер 09 лис, 2022 15:36
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............09.11.2022..........10.11.2022
дата розрахунку..............08.11.2022...........09.11.2022
Євро.................................36,5375................36,7496...+0.58%
Долар США......................36,5686................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0049 (в пятницу 0.9991)
Индекс доллара DXY в 15-00 109.91 (в пятницу 110.45)
С небольшими отскоками падение продолжается уже неделю. Вчера вечером был достигнут минимум этой осени.
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Додано: Сер 09 лис, 2022 16:07
Zochan написав:Де той з інсайдом про 42?
Хто?
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Ромасик
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Додано: Сер 09 лис, 2022 16:12
moveton написав: flyman написав:
тема оформлення трудових відносин не розкрита, без цього можна розцінювати як вкид на вентилятор.
Якщо оформлений вна неньці, то оплата гривнями.
Якщо оформлений в Німеччині, то цікаво, як він там оформився.
А в чём "вкид"? Нормальный был вопрос и ситуация. Я в своё время с американской компанией заключал договор, как украинский физик-контрактор, и они мне спокойно SWIFTом переводили доллары на украинскую валютную карточку без всяких пейпалов. Предположительно я должен был после этого Неньке с этой суммы заплатить НДФЛ, но это уже были мои личные проблемы. Допускаю, что и в европейской (между прочим, никто не говорил, что речь про Германию) фирме возможна аналогичная форма договора.
Нет, в Германии не платить налоги невозможно
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Додано: Сер 09 лис, 2022 16:22
Qwerty написав: Игорь Алексеевич написав:
Увидим и 45 поздней осенью и 50 к ёлочке.
Зараз поздня осінь чи ше нє?!
Так мы 45 еще ранней осенью должны были увидеть. И биток по 28
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Додано: Сер 09 лис, 2022 16:24
А где кстати Зебра!
Биток да, прет как на дрожжах!
"Кто не купил по 20, пожалеет"
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Shummi
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Вів 27 вер, 2022 13:06
Vic
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