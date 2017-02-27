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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 09 лис, 2022 17:48
Ромасик написав:
Нет, в Германии не платить налоги невозможно
Немецкие налоги пусть себе платят, хотя даже не знаю какие там положены налоги за зарубежного контрактора. А вот, что в Германии нельзя не платить украинские налоги, причём за по сути стороннего человека, что-то не верится. Но да ладно, проверять лень.
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Додано: Сер 09 лис, 2022 18:02
moveton написав: Ромасик написав:
Нет, в Германии не платить налоги невозможно
Немецкие налоги пусть себе платят, хотя даже не знаю какие там положены налоги за зарубежного контрактора. А вот, что в Германии нельзя не платить украинские налоги, причём за по сути стороннего человека, что-то не верится. Но да ладно, проверять лень.
Да, Германии налоги украинского резидента не интересны.
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Ромасик
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Додано: Сер 09 лис, 2022 18:39
А чего крипта так вниз полетела?
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asti
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Додано: Сер 09 лис, 2022 18:42
asti написав:
А чего крипта так вниз полетела?
Хде вниз? Смотрю на график USDT/UAH - устойчивый рост уже 10 дней. За сегодня даже ещё более резкий, чем в среднем за эти дни.
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Додано: Сер 09 лис, 2022 19:08
moveton написав: asti написав:
А чего крипта так вниз полетела?
Хде вниз? Смотрю на график USDT/UAH - устойчивый рост уже 10 дней. За сегодня даже ещё более резкий, чем в среднем за эти дни.
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