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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10111101121011310114>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.12.2022?

Валютний ринок в контексті ДС 8.5 5 119
Менше 37,00
3%
3
37,00-37,50
0
0
37,50-38,00
0
0
38,00-38,50
3%
3
38,50-40,00
10%
12
40,00-40,50
17%
20
40,50-41,00
9%
11
41,00-41,50
14%
17
41,50-42,00
18%
22
42,00-42,50
5%
6
42,50-43,00
3%
4
43,00-43,50
3%
3
43,50-44,00
2%
2
44,00-44,50
3%
4
Більше 45,00
10%
12
Всього голосів : 119
Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 17:48

  Ромасик написав:Нет, в Германии не платить налоги невозможно

Немецкие налоги пусть себе платят, хотя даже не знаю какие там положены налоги за зарубежного контрактора. А вот, что в Германии нельзя не платить украинские налоги, причём за по сути стороннего человека, что-то не верится. Но да ладно, проверять лень.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 18:02

  moveton написав:
  Ромасик написав:Нет, в Германии не платить налоги невозможно

Немецкие налоги пусть себе платят, хотя даже не знаю какие там положены налоги за зарубежного контрактора. А вот, что в Германии нельзя не платить украинские налоги, причём за по сути стороннего человека, что-то не верится. Но да ладно, проверять лень.

Да, Германии налоги украинского резидента не интересны.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 18:39

А чего крипта так вниз полетела?
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 18:42

  asti написав:А чего крипта так вниз полетела?

Хде вниз? Смотрю на график USDT/UAH - устойчивый рост уже 10 дней. За сегодня даже ещё более резкий, чем в среднем за эти дни.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 19:08

  moveton написав:
  asti написав:А чего крипта так вниз полетела?

Хде вниз? Смотрю на график USDT/UAH - устойчивый рост уже 10 дней. За сегодня даже ещё более резкий, чем в среднем за эти дни.

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-1,482.30 (7.99%)today
bamper
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Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 19:24

  asti написав:А чего крипта так вниз полетела?

Там розбiрки мiж власниками двох бiрж - банана та ftx трапились, що негативно вплинуло на увесь ринок крипти. Ось тут писали про моживi причини падiння https://minfin.com.ua/ua/2022/11/09/95310727/
Alien
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 19:33

  bamper написав:
  moveton написав:
  asti написав:А чего крипта так вниз полетела?

Хде вниз? Смотрю на график USDT/UAH - устойчивый рост уже 10 дней. За сегодня даже ещё более резкий, чем в среднем за эти дни.

Bitcoin 17,065.20USD
-1,482.30 (7.99%)today

Что биток упал и почему - это и так всем известно. Но упоминалась вообще крипта, а тут тема больше про фиат и, как максимум, про стейбл крипту к нему, а чтобы вниз пошёл USDT я пока не заметил.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 19:51

Re: Валютний ринок в контексті ДС

USDT может только кончится как МММ) чем по факту и является)))
Как он может "вниз пойти" :-)
Shummi
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 20:03

  Shummi написав:USDT может только кончится как МММ) чем по факту и является)))
Как он может "вниз пойти" :-)

Бывают и другие варианты, даже упомянутые на этом сайте:
Ситуация с UST оказала влияние и на весь криптовалютный рынок, а стейблкойн Tether (USDT) даже на некоторое время опускался до 0,94 доллара, правда, быстро восстановил свою стоимость.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 20:20

  moveton написав:
  asti написав:А чего крипта так вниз полетела?
Где вниз? Смотрю на график USDT/UAH - устойчивый рост уже 10 дней. За сегодня даже ещё более резкий, чем в среднем за эти дни.
Чем это можно объяснить по-вашему? Это предтеча грядущего удорожания фиатного доллара в Украине?
asti
 
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