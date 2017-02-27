Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 09 лис, 2022 17:48
Ромасик написав:
Нет, в Германии не платить налоги невозможно
Немецкие налоги пусть себе платят, хотя даже не знаю какие там положены налоги за зарубежного контрактора. А вот, что в Германии нельзя не платить украинские налоги, причём за по сути стороннего человека, что-то не верится. Но да ладно, проверять лень.
moveton
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Додано: Сер 09 лис, 2022 18:02
moveton написав: Ромасик написав:
Нет, в Германии не платить налоги невозможно
Немецкие налоги пусть себе платят, хотя даже не знаю какие там положены налоги за зарубежного контрактора. А вот, что в Германии нельзя не платить украинские налоги, причём за по сути стороннего человека, что-то не верится. Но да ладно, проверять лень.
Да, Германии налоги украинского резидента не интересны.
Ромасик
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Додано: Сер 09 лис, 2022 18:39
А чего крипта так вниз полетела?
asti
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Додано: Сер 09 лис, 2022 18:42
asti написав:
А чего крипта так вниз полетела?
Хде вниз? Смотрю на график USDT/UAH - устойчивый рост уже 10 дней. За сегодня даже ещё более резкий, чем в среднем за эти дни.
moveton
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Додано: Сер 09 лис, 2022 19:08
moveton написав: asti написав:
А чего крипта так вниз полетела?
Хде вниз? Смотрю на график USDT/UAH - устойчивый рост уже 10 дней. За сегодня даже ещё более резкий, чем в среднем за эти дни.
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bamper
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Додано: Сер 09 лис, 2022 19:24
asti написав:
А чего крипта так вниз полетела?
Там розбiрки мiж власниками двох бiрж - банана та ftx трапились, що негативно вплинуло на увесь ринок крипти. Ось тут писали про моживi причини падiння
https://minfin.com.ua/ua/2022/11/09/95310727/
Alien
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Додано: Сер 09 лис, 2022 19:33
bamper написав: moveton написав: asti написав:
А чего крипта так вниз полетела?
Хде вниз? Смотрю на график USDT/UAH - устойчивый рост уже 10 дней. За сегодня даже ещё более резкий, чем в среднем за эти дни.
Bitcoin 17,065.20USD
-1,482.30 (7.99%)today
Что биток упал и почему - это и так всем известно. Но упоминалась вообще крипта, а тут тема больше про фиат и, как максимум, про стейбл крипту к нему, а чтобы вниз пошёл USDT я пока не заметил.
moveton
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Додано: Сер 09 лис, 2022 19:51
USDT может только кончится как МММ) чем по факту и является)))
Как он может "вниз пойти"
Shummi
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Додано: Сер 09 лис, 2022 20:03
Shummi написав:
USDT может только кончится как МММ) чем по факту и является)))
Как он может "вниз пойти"
Бывают и другие варианты, даже
упомянутые на этом сайте
:
Ситуация с UST оказала влияние и на весь криптовалютный рынок, а стейблкойн Tether (USDT) даже на некоторое время опускался до 0,94 доллара, правда, быстро восстановил свою стоимость.
moveton
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Додано: Сер 09 лис, 2022 20:20
moveton написав: asti написав:
А чего крипта так вниз полетела?
Где вниз? Смотрю на график USDT/UAH - устойчивый рост уже 10 дней. За сегодня даже ещё более резкий, чем в среднем за эти дни.
Чем это можно объяснить по-вашему? Это предтеча грядущего удорожания фиатного доллара в Украине?
asti
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