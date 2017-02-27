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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10110101111011210113

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.12.2022?

Валютний ринок в контексті ДС 8.4 5 121
Менше 37,00
2%
3
37,00-37,50
0
0
37,50-38,00
1%
1
38,00-38,50
2%
3
38,50-40,00
10%
12
40,00-40,50
17%
20
40,50-41,00
10%
12
41,00-41,50
14%
17
41,50-42,00
18%
22
42,00-42,50
5%
6
42,50-43,00
3%
4
43,00-43,50
2%
3
43,50-44,00
2%
2
44,00-44,50
3%
4
Більше 45,00
10%
12
Всього голосів : 121
Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 17:48

  Ромасик написав:Нет, в Германии не платить налоги невозможно

Немецкие налоги пусть себе платят, хотя даже не знаю какие там положены налоги за зарубежного контрактора. А вот, что в Германии нельзя не платить украинские налоги, причём за по сути стороннего человека, что-то не верится. Но да ладно, проверять лень.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 18:02

  moveton написав:
  Ромасик написав:Нет, в Германии не платить налоги невозможно

Немецкие налоги пусть себе платят, хотя даже не знаю какие там положены налоги за зарубежного контрактора. А вот, что в Германии нельзя не платить украинские налоги, причём за по сути стороннего человека, что-то не верится. Но да ладно, проверять лень.

Да, Германии налоги украинского резидента не интересны.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 20:49

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Євро знову намагається пірнути нижче паритету. Які у кого думки по курсу на найближчу перспективу
otshelnick1
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Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 20:57

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Пірне
Investor_K
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