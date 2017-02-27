Додано: Сер 09 лис, 2022 23:36

холява написав:

Привет ФРИИЗ !!!!!!

Рад видеть и читать .....

....пока ничего не получил , хоть по локти в .....

Ну то работа ....

Рад ВАМ .... ОЧЕНЬЬЬЬ

Прочитал и даже улыбнулся) хотя в последнее время редко улыбался.Рад Вас читать и знать, что у Вас всё нормально, что боремся, живём назло всем врагам ) Я сам с себя офигеваю, сплю на свежем воздухе, причем до войны от каждого сквозняка сопли были, поднимаю иногда ящики, только при виде которых раньше радикулит бы сразу разбил, командую сам, мною командуют, радуешься гречке на обед, нервы, пару болезней не совместимых никак со службой, из за чего пару горстей таблеток приходится глотать каждый день и ингалятор постоянно использовать, жена, она у меня на инвалидности, поддерживает меня безмерно, вводные разные постоянно командование подкидывает, Signal булькает целый день.И сегодня день такой особый на нашем херсонском направлении.Адреналин бьёт через край. Орки, учите два слова : Слава ЗСУ !!!Отправлено с моего M2003J15SC через Tapatalk