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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10110101111011210113

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.12.2022?

Валютний ринок в контексті ДС 8.4 5 125
Менше 37,00
2%
3
37,00-37,50
0
0
37,50-38,00
1%
1
38,00-38,50
2%
3
38,50-40,00
10%
12
40,00-40,50
16%
20
40,50-41,00
10%
12
41,00-41,50
16%
20
41,50-42,00
18%
22
42,00-42,50
6%
7
42,50-43,00
3%
4
43,00-43,50
2%
3
43,50-44,00
2%
2
44,00-44,50
3%
4
Більше 45,00
10%
12
Всього голосів : 125
Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 17:48

  Ромасик написав:Нет, в Германии не платить налоги невозможно

Немецкие налоги пусть себе платят, хотя даже не знаю какие там положены налоги за зарубежного контрактора. А вот, что в Германии нельзя не платить украинские налоги, причём за по сути стороннего человека, что-то не верится. Но да ладно, проверять лень.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 18:02

  moveton написав:
  Ромасик написав:Нет, в Германии не платить налоги невозможно

Немецкие налоги пусть себе платят, хотя даже не знаю какие там положены налоги за зарубежного контрактора. А вот, что в Германии нельзя не платить украинские налоги, причём за по сути стороннего человека, что-то не верится. Но да ладно, проверять лень.

Да, Германии налоги украинского резидента не интересны.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 20:49

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Євро знову намагається пірнути нижче паритету. Які у кого думки по курсу на найближчу перспективу
otshelnick1
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Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 20:57

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Пірне
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 23:36

Re: Валютний ринок в контексті ДС

холява написав:
Привет ФРИИЗ !!!!!!
Рад видеть и читать .....
....пока ничего не получил , хоть по локти в .....
Ну то работа ....
Рад ВАМ .... ОЧЕНЬЬЬЬ


Прочитал и даже улыбнулся) хотя в последнее время редко улыбался.
Рад Вас читать и знать, что у Вас всё нормально, что боремся, живём назло всем врагам ) Я сам с себя офигеваю, сплю на свежем воздухе, причем до войны от каждого сквозняка сопли были, поднимаю иногда ящики, только при виде которых раньше радикулит бы сразу разбил, командую сам, мною командуют, радуешься гречке на обед, нервы, пару болезней не совместимых никак со службой, из за чего пару горстей таблеток приходится глотать каждый день и ингалятор постоянно использовать, жена, она у меня на инвалидности, поддерживает меня безмерно, вводные разные постоянно командование подкидывает, Signal булькает целый день.
И сегодня день такой особый на нашем херсонском направлении.
Адреналин бьёт через край. Орки, учите два слова : Слава ЗСУ !!!


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freeze
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Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 23:41

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  freeze написав:И сегодня день такой особый на нашем херсонском направлении.

"Я там адресок чиркону, маляву передай" в Херсон))).
Освобождайте скорее, а то я не могу зимнюю куртку выбрать никак. Все не нравится. А в Херсоне в квартире лежит пуховичок)).
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 03:15

  moveton написав: Предположительно я должен был после этого Неньке с этой суммы заплатить НДФЛ, но это уже были мои личные проблемы.


ИМХО так и должно быть. физ лица должны сами платить за себя налоги а не у работодателей болит голова как насчитать налоги да еще потом и от проверок отмахиваться.
заодно и население бы знало сколько налогов платить на разные фонды.
mephala
 
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edvardd
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Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 09:30

  Ромасик написав:
Shummi написав:А где кстати Зебра! :-)


Оформляет кредиты и гуляет на все


Зебра в бане до 1.12
vossmy
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