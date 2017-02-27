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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 09 лис, 2022 20:49
Євро знову намагається пірнути нижче паритету. Які у кого думки по курсу на найближчу перспективу
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otshelnick1
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Додано: Сер 09 лис, 2022 20:57
Пірне
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Investor_K
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Додано: Сер 09 лис, 2022 23:36
холява написав:
Привет ФРИИЗ !!!!!!
Рад видеть и читать .....
....пока ничего не получил , хоть по локти в .....
Ну то работа ....
Рад ВАМ .... ОЧЕНЬЬЬЬ
Прочитал и даже улыбнулся) хотя в последнее время редко улыбался.
Рад Вас читать и знать, что у Вас всё нормально, что боремся, живём назло всем врагам ) Я сам с себя офигеваю, сплю на свежем воздухе, причем до войны от каждого сквозняка сопли были, поднимаю иногда ящики, только при виде которых раньше радикулит бы сразу разбил, командую сам, мною командуют, радуешься гречке на обед, нервы, пару болезней не совместимых никак со службой, из за чего пару горстей таблеток приходится глотать каждый день и ингалятор постоянно использовать, жена, она у меня на инвалидности, поддерживает меня безмерно, вводные разные постоянно командование подкидывает, Signal булькает целый день.
И сегодня день такой особый на нашем херсонском направлении.
Адреналин бьёт через край. Орки, учите два слова : Слава ЗСУ !!!
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freeze
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Додано: Сер 09 лис, 2022 23:41
freeze написав:
И сегодня день такой особый на нашем херсонском направлении.
"Я там адресок чиркону, маляву передай" в Херсон))).
Освобождайте скорее, а то я не могу зимнюю куртку выбрать никак. Все не нравится. А в Херсоне в квартире лежит пуховичок)).
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Додано: Чет 10 лис, 2022 03:15
moveton написав:
Предположительно я должен был после этого Неньке с этой суммы заплатить НДФЛ, но это уже были мои личные проблемы.
ИМХО так и должно быть. физ лица должны сами платить за себя налоги а не у работодателей болит голова как насчитать налоги да еще потом и от проверок отмахиваться.
заодно и население бы знало сколько налогов платить на разные фонды.
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mephala
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Додано: Чет 10 лис, 2022 09:21
Запорожье
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edvardd
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Додано: Чет 10 лис, 2022 10:50
edvardd написав:
Запорожье
40,40/40,55
39,60/40,00
40,45/40,60
39,65/40,00
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Додано: Чет 10 лис, 2022 13:01
Qwerty написав: equinox написав: Zebra написав:
я думаю по евро фактически может идти панический слив (маржин-колы и стопы крупных игроков на рынке), и этим сливом стоит воспользоваться, по таким ценам войти _частично_ котлетой в эту валюту можно
На мою думку, до весни євро буде падати. Всі очікують важку зиму у Європі і у нас, тож рости не буде.
Зараз росте! 1,006…
а зараз вже падає)
Тренд не змінився, те що на маленьких свічках зробили відкат не означає зміну великого тренду.
1,034 не пробило, тож тренд не змінився.
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equinox
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Додано: Чет 10 лис, 2022 13:31
mephala написав: moveton написав:
Предположительно я должен был после этого Неньке с этой суммы заплатить НДФЛ, но это уже были мои личные проблемы.
ИМХО так и должно быть. физ лица должны сами платить за себя налоги а не у работодателей болит голова как насчитать налоги да еще потом и от проверок отмахиваться.
заодно и население бы знало сколько налогов платить на разные фонды.
місцеве населення хоче знати де вигідніше здати евро, яке воно отримало як зарплату, щоб не платити взагалі жодних податків...
...аби не було корупції , але щоб кум міг все порішати... чого бідні - бо дурні..
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bamper
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