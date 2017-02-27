А где кстати Зебра! Биток да, прет как на дрожжах!
"Кто не купил по 20, пожалеет"
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 09 лис, 2022 16:24
Re: Валютний ринок в контексті ДС
А где кстати Зебра! Биток да, прет как на дрожжах!
"Кто не купил по 20, пожалеет"
Додано: Сер 09 лис, 2022 16:52
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Оформляет кредиты и гуляет на все
Додано: Сер 09 лис, 2022 20:49
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Євро знову намагається пірнути нижче паритету. Які у кого думки по курсу на найближчу перспективу
Додано: Сер 09 лис, 2022 20:57
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Пірне
Додано: Чет 10 лис, 2022 09:30
Додано: Чет 10 лис, 2022 10:50
Додано: Чет 10 лис, 2022 13:01
а зараз вже падає)
Тренд не змінився, те що на маленьких свічках зробили відкат не означає зміну великого тренду.
1,034 не пробило, тож тренд не змінився.
Додано: Чет 10 лис, 2022 14:01
Додано: Чет 10 лис, 2022 14:03
Конференція FinTech Ukraine 2022. Жива зустріч лідерів екосистеми фінтех
Шановні форумчани!
Діє знижка 10% за промо-кодом: FinanceFT
|