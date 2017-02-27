RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10108101091011010111

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.12.2022?

Валютний ринок в контексті ДС 8.4 5 127
Менше 37,00
2%
3
37,00-37,50
0
0
37,50-38,00
1%
1
38,00-38,50
2%
3
38,50-40,00
9%
12
40,00-40,50
17%
21
40,50-41,00
10%
13
41,00-41,50
16%
20
41,50-42,00
17%
22
42,00-42,50
6%
7
42,50-43,00
3%
4
43,00-43,50
2%
3
43,50-44,00
2%
2
44,00-44,50
3%
4
Більше 45,00
9%
12
Всього голосів : 127
Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 16:24

Re: Валютний ринок в контексті ДС

А где кстати Зебра! :-) Биток да, прет как на дрожжах!
"Кто не купил по 20, пожалеет" :-)
Shummi
 
Повідомлень: 500
З нами з: 08.12.14
Подякував: 199 раз.
Подякували: 38 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 16:52

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Shummi написав:А где кстати Зебра! :-)


Оформляет кредиты и гуляет на все
Ромасик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5359
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1294 раз.
Подякували: 766 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 20:49

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Євро знову намагається пірнути нижче паритету. Які у кого думки по курсу на найближчу перспективу
otshelnick1
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15
З нами з: 13.10.22
Подякував: 3 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 20:57

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Пірне
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8052
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 801 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 09:21

Запорожье
40,40/40,55
39,60/40,00
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7993
З нами з: 20.11.08
Подякував: 141 раз.
Подякували: 2534 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 09:30

  Ромасик написав:
Shummi написав:А где кстати Зебра! :-)


Оформляет кредиты и гуляет на все


Зебра в бане до 1.12
vossmy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 110
З нами з: 04.12.14
Подякував: 44 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 10:50

  edvardd написав:Запорожье
40,40/40,55
39,60/40,00

40,45/40,60
39,65/40,00
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7993
З нами з: 20.11.08
Подякував: 141 раз.
Подякували: 2534 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 13:01

  Qwerty написав:
  equinox написав:
  Zebra написав:я думаю по евро фактически может идти панический слив (маржин-колы и стопы крупных игроков на рынке), и этим сливом стоит воспользоваться, по таким ценам войти _частично_ котлетой в эту валюту можно

На мою думку, до весни євро буде падати. Всі очікують важку зиму у Європі і у нас, тож рости не буде.

Зараз росте! 1,006…

а зараз вже падає)
Тренд не змінився, те що на маленьких свічках зробили відкат не означає зміну великого тренду.
1,034 не пробило, тож тренд не змінився.
equinox
 
Повідомлень: 372
З нами з: 12.12.13
Подякував: 91 раз.
Подякували: 122 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 14:01

Чи купувати золото в кінці 2022 та 2023 році. Прогноз курсу валют
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 3458
З нами з: 14.09.13
Подякував: 883 раз.
Подякували: 1888 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 14:03

Конференція FinTech Ukraine 2022. Жива зустріч лідерів екосистеми фінтех

Шановні форумчани!
Запрошуємо!

Діє знижка 10% за промо-кодом: FinanceFT
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 3458
З нами з: 14.09.13
Подякував: 883 раз.
Подякували: 1888 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 10108101091011010111
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Сибарит, Google [Bot] і 4 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3154, 3155, 3156
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
31556 35233059
Переглянути останнє повідомлення
Чет 10 лис, 2022 13:39
V2
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 168, 169, 170
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1697 12594188
Переглянути останнє повідомлення
Чет 03 лис, 2022 15:07
nighthawk5
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7975 22869686
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 вер, 2022 13:06
Vic

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.