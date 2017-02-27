Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..............10.11.2022..........11.11.2022
дата розрахунку.............09.11.2022...........10.11.2022
Євро................................36,7496................36,3821...-1%
Долар США.....................36,5686................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 0.9949 (в пятницу 1.0049)
Индекс доллара DXY в 15-00 110.83 (в пятницу 109.91)
Вчера НБУ купил на МБ чуть больше $15 млн.
Кажется, всплески предложения на МБ становятся менее редкими.