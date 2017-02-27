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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10109101101011110112

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.12.2022?

Валютний ринок в контексті ДС 8.4 5 130
Менше 37,00
2%
3
37,00-37,50
0
0
37,50-38,00
1%
1
38,00-38,50
2%
3
38,50-40,00
9%
12
40,00-40,50
17%
22
40,50-41,00
11%
14
41,00-41,50
15%
20
41,50-42,00
17%
22
42,00-42,50
5%
7
42,50-43,00
3%
4
43,00-43,50
2%
3
43,50-44,00
2%
2
44,00-44,50
4%
5
Більше 45,00
9%
12
Всього голосів : 130
Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 15:34

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..............10.11.2022..........11.11.2022
дата розрахунку.............09.11.2022...........10.11.2022
Євро................................36,7496................36,3821...-1%
Долар США.....................36,5686................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 0.9949 (в пятницу 1.0049)

Индекс доллара DXY в 15-00 110.83 (в пятницу 109.91)

Вчера НБУ купил на МБ чуть больше $15 млн.
Кажется, всплески предложения на МБ становятся менее редкими.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 17:17

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Биток +10%
S&P +5%
Dem/Gop 46:48
Ромасик
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Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 22:57

  Ромасик написав:Биток +10%
S&P +5%
Dem/Gop 46:48

євра 1.02...
Шо случилось?
Бідон не програв?
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 00:15

  flyman написав:
  Ромасик написав:Биток +10%
S&P +5%
Dem/Gop 46:48

євра 1.02...
Шо случилось?
Бідон не програв?

бо тепло
zerocool
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 09:28

Re: Валютний ринок в контексті ДС

что-то подозрительно тихо на ветке) боковик или пойдет в ріст американская деньга?
Мизантрóп
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  #<1 ... 10109101101011110112
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