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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 10 лис, 2022 15:34
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..............10.11.2022..........11.11.2022
дата розрахунку.............09.11.2022...........10.11.2022
Євро................................36,7496................36,3821...-1%
Долар США.....................36,5686................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 0.9949 (в пятницу 1.0049)
Индекс доллара DXY в 15-00 110.83 (в пятницу 109.91)
Вчера НБУ купил на МБ чуть больше $15 млн.
Кажется, всплески предложения на МБ становятся менее редкими.
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Сибарит
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Додано: Чет 10 лис, 2022 17:17
Биток +10%
S&P +5%
Dem/Gop 46:48
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Ромасик
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Додано: Чет 10 лис, 2022 22:57
Ромасик написав:
Биток +10%
S&P +5%
Dem/Gop 46:48
євра 1.02...
Шо случилось?
Бідон не програв?
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flyman
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Додано: П'ят 11 лис, 2022 00:15
flyman написав: Ромасик написав:
Биток +10%
S&P +5%
Dem/Gop 46:48
євра 1.02...
Шо случилось?
Бідон не програв?
бо тепло
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zerocool
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Додано: П'ят 11 лис, 2022 09:28
что-то подозрительно тихо на ветке) боковик или пойдет в ріст американская деньга? месяцем ранее па 42 сдать можно было,электрику только начинали отключать
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Мизантрóп
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Додано: П'ят 11 лис, 2022 10:36
Мизантрóп написав:
что-то подозрительно тихо на ветке) боковик или пойдет в ріст американская деньга? месяцем ранее па 42 сдать можно было,электрику только начинали отключать
Возможно, через месяц снова можно будет сдать по 42,
а то и больше))
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asti
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Додано: П'ят 11 лис, 2022 14:34
Меня манагерка в салоне с сентебря ждет когда машину заберу, замахалась договор переделывать на новые даты, но меньше 41 я не сдамся)
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kwon
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Додано: П'ят 11 лис, 2022 14:49
kwon
А оплата по НБУ+1% или как то по хитрому внутреннему курсу?
Забыл только марку Вашей машины, не кореец?
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барабашов
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Додано: П'ят 11 лис, 2022 15:19
барабашов написав:kwon
А оплата по НБУ+1% или как то по хитрому внутреннему курсу?
Забыл только марку Вашей машины, не кореец?
По НБУ вроде, японец 7 мест, один из последних в Украине остался
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kwon
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Додано: П'ят 11 лис, 2022 15:34
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............11.11.2022...........14.11.2022
дата розрахунку..............10.11.2022............11.11.2022
Євро.................................36,3821.................37,7022...+3.63%
Долар США......................36,5686.................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0310 (вчера 0.9949)
Индекс доллара DXY в 15-00 106.90 (вчера 110.83)
Вчера после 15 доллар за 10 минут обвалился почти на процент. После этого падение стало чуть менее резким, но осталось весьма ощутимым. За сутки падение составило 3.55%.
Динамика такая, что ни пером описать, ни вслух произнести!
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Сибарит
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