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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 11 лис, 2022 15:56
Запорожье
40,55/40,70
40,40/41,00
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edvardd
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Додано: П'ят 11 лис, 2022 17:09
kwon написав:
Меня манагерка в салоне с сентебря ждет когда машину заберу, замахалась договор переделывать на новые даты, но меньше 41 я не сдамся)
И что, так до бесконечности ждать готова? Тогда стоит до конца февраля подождать. Там Zebra
по 55 всё скупить обещал.
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moveton
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