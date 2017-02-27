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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10110101111011210113

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.12.2022?

Валютний ринок в контексті ДС 8.4 5 132
Менше 37,00
2%
3
37,00-37,50
0
0
37,50-38,00
1%
1
38,00-38,50
2%
3
38,50-40,00
9%
12
40,00-40,50
17%
22
40,50-41,00
11%
14
41,00-41,50
16%
21
41,50-42,00
17%
23
42,00-42,50
5%
7
42,50-43,00
3%
4
43,00-43,50
2%
3
43,50-44,00
2%
2
44,00-44,50
4%
5
Більше 45,00
9%
12
Всього голосів : 132
Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 15:56

Запорожье
40,55/40,70
40,40/41,00
edvardd
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 17:09

  kwon написав:Меня манагерка в салоне с сентебря ждет когда машину заберу, замахалась договор переделывать на новые даты, но меньше 41 я не сдамся)

И что, так до бесконечности ждать готова? Тогда стоит до конца февраля подождать. Там Zebra по 55 всё скупить обещал. 8)
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 17:25

  kwon написав:Меня манагерка в салоне с сентебря ждет когда машину заберу, замахалась договор переделывать на новые даты, но меньше 41 я не сдамся)

А что за салон такой лояльный? Типа выкупили авто у импортёра за свои и ждут сколь угодно долго ? Авто наверное совсем неликвид. Знаю как минимум две марки авто в Украине, одну немецкую и одну японскую, с которыми такой номер не пройдёт. Три дня после выставления счёта и потом счет недействителен.

И вдогонку — в сентябре вроде ж 43+ Было
serg1974
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 17:35

  serg1974 написав:
  kwon написав:Меня манагерка в салоне с сентебря ждет когда машину заберу, замахалась договор переделывать на новые даты, но меньше 41 я не сдамся)

А что за салон такой лояльный? Типа выкупили авто у импортёра за свои и ждут сколь угодно долго ? Авто наверное совсем неликвид. Знаю как минимум две марки авто в Украине, одну немецкую и одну японскую, с которыми такой номер не пройдёт. Три дня после выставления счёта и потом счет недействителен.

И вдогонку — в сентябре вроде ж 43+ Было

Я не успел по 43, договор 29.09 подписал. Машина как раз ликвид, я же написал, что их единицы остались, в основном в базе и на 5 мест. Марку открою после покупки 8)
kwon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 18:25

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  kwon написав:Марку открою после покупки

Предполагаю что Toyota Hilander или Lexus RX L. Ну или Prado но с меньшей вероятностью.
foxluck
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 18:49

foxluck
Ментально мы далеки от Европы, если такие авто ликвидом считаются.
Вот в России их уважают.
serg1974
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 18:53

  foxluck написав:
  kwon написав:Марку открою после покупки

Предполагаю что Toyota Hilander или Lexus RX L. Ну или Prado но с меньшей вероятностью.

Чери джетур.
Бо поважаюча себе контора не водила би хороводи з таким "клієнтом", який квартал буде чекати курс вигідніший на 20 копійок.
somilitark
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