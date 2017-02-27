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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 11 лис, 2022 15:56
Запорожье
40,55/40,70
40,40/41,00
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edvardd
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Додано: П'ят 11 лис, 2022 17:09
kwon написав:
Меня манагерка в салоне с сентебря ждет когда машину заберу, замахалась договор переделывать на новые даты, но меньше 41 я не сдамся)
И что, так до бесконечности ждать готова? Тогда стоит до конца февраля подождать. Там Zebra
по 55 всё скупить обещал.
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moveton
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Додано: П'ят 11 лис, 2022 17:25
kwon написав:
Меня манагерка в салоне с сентебря ждет когда машину заберу, замахалась договор переделывать на новые даты, но меньше 41 я не сдамся)
А что за салон такой лояльный? Типа выкупили авто у импортёра за свои и ждут сколь угодно долго ? Авто наверное совсем неликвид. Знаю как минимум две марки авто в Украине, одну немецкую и одну японскую, с которыми такой номер не пройдёт. Три дня после выставления счёта и потом счет недействителен.
И вдогонку — в сентябре вроде ж 43+ Было
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serg1974
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Додано: П'ят 11 лис, 2022 17:35
serg1974 написав: kwon написав:
Меня манагерка в салоне с сентебря ждет когда машину заберу, замахалась договор переделывать на новые даты, но меньше 41 я не сдамся)
А что за салон такой лояльный? Типа выкупили авто у импортёра за свои и ждут сколь угодно долго ? Авто наверное совсем неликвид. Знаю как минимум две марки авто в Украине, одну немецкую и одну японскую, с которыми такой номер не пройдёт. Три дня после выставления счёта и потом счет недействителен.
И вдогонку — в сентябре вроде ж 43+ Было
Я не успел по 43, договор 29.09 подписал. Машина как раз ликвид, я же написал, что их единицы остались, в основном в базе и на 5 мест. Марку открою после покупки
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kwon
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Додано: П'ят 11 лис, 2022 18:25
kwon написав:
Марку открою после покупки
Предполагаю что Toyota Hilander или Lexus RX L. Ну или Prado но с меньшей вероятностью.
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foxluck
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Додано: П'ят 11 лис, 2022 18:49
foxluck
Ментально мы далеки от Европы, если такие авто ликвидом считаются.
Вот в России их уважают.
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serg1974
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Додано: П'ят 11 лис, 2022 18:53
foxluck написав: kwon написав:
Марку открою после покупки
Предполагаю что Toyota Hilander или Lexus RX L. Ну или Prado но с меньшей вероятностью.
Чери джетур.
Бо поважаюча себе контора не водила би хороводи з таким "клієнтом", який квартал буде чекати курс вигідніший на 20 копійок.
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somilitark
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Додано: П'ят 11 лис, 2022 19:04
foxluck
Тоёта это самая в этом плане хитровыжареннвя компания
Их нажарить можно было только в 13м году, взяв 200тку или Прадо по ВИНу 14года в гривневый кредит на лет пять с минимальным взносом
Тогда при Янеке и кредиты раздавали, и при Порохе вторичка не падала, и давала такого почти в 4 раза с 8ми до почти 30ти уже за год не увидим.
Естественно кредит надо было весной в марте 15го гасить со сдачи по 28, мало кто бы додумался это сделать в феврале по 35-....
Машина скорее всего Паджеро или Паджеро Спорт
Был бы кореец - подумал бы на Соренто или Палисад
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барабашов
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Додано: П'ят 11 лис, 2022 19:24
somilitark
Он же сказал что типа японец
Там кроме Джэта этого полно машин приличных снаружи и с турбомоторами от мотоцикла
Ресурс их и цена на вторичке будет радовать жлобов
Хотя какие это жлобы, если уже примитивные пикапы ГрейтУолл стоят по 25куе как Мицубиси или Ниссан 20 лет назад...
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барабашов
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Додано: П'ят 11 лис, 2022 19:31
Как мы любим машинки, стоило только заикнуться ....Я думаю он ждёт семиместную Pagani Huayra Codalunga
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Игорь
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