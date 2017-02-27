Додано: П'ят 11 лис, 2022 19:04

foxluck

Тоёта это самая в этом плане хитровыжареннвя компания

Их нажарить можно было только в 13м году, взяв 200тку или Прадо по ВИНу 14года в гривневый кредит на лет пять с минимальным взносом

Тогда при Янеке и кредиты раздавали, и при Порохе вторичка не падала, и давала такого почти в 4 раза с 8ми до почти 30ти уже за год не увидим.

Естественно кредит надо было весной в марте 15го гасить со сдачи по 28, мало кто бы додумался это сделать в феврале по 35-....

Машина скорее всего Паджеро или Паджеро Спорт

Был бы кореец - подумал бы на Соренто или Палисад