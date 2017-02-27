RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10111101121011310114

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.12.2022?

Валютний ринок в контексті ДС 8.4 5 133
Менше 37,00
2%
3
37,00-37,50
0
0
37,50-38,00
2%
2
38,00-38,50
2%
3
38,50-40,00
9%
12
40,00-40,50
17%
22
40,50-41,00
11%
14
41,00-41,50
16%
21
41,50-42,00
17%
23
42,00-42,50
5%
7
42,50-43,00
3%
4
43,00-43,50
2%
3
43,50-44,00
2%
2
44,00-44,50
4%
5
Більше 45,00
9%
12
Всього голосів : 133
Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 20:02

Мда... Знатоки автопрома тут еще те собрались... все в молоко. Добавлю интриги - цена до 30 куе 8)
kwon
 
Повідомлень: 1876
З нами з: 20.03.13
Подякував: 81 раз.
Подякували: 333 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 20:05

  Игорь написав:Как мы любим машинки, стоило только заикнуться ....Я думаю он ждёт семиместную Pagani Huayra Codalunga

Супер. Такого я не слышал. Наверное что-то ещё более редкое и изящное чем Альфа Ромео
serg1974
 
Повідомлень: 697
З нами з: 27.10.10
Подякував: 38 раз.
Подякували: 57 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 20:06

  kwon написав:Мда... Знатоки автопрома тут еще те собрались... все в молоко. Добавлю интриги - цена до 30 куе 8)

УАЗ Патриот :D
serg1974
 
Повідомлень: 697
З нами з: 27.10.10
Подякував: 38 раз.
Подякували: 57 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 10111101121011310114
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3157, 3158, 3159
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
31584 35236842
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 11 лис, 2022 20:22
sergia
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 168, 169, 170
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1697 12594640
Переглянути останнє повідомлення
Чет 03 лис, 2022 15:07
nighthawk5
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7975 22869906
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 вер, 2022 13:06
Vic

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.