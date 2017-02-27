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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 11 лис, 2022 20:02
Мда... Знатоки автопрома тут еще те собрались... все в молоко. Добавлю интриги - цена до 30 куе
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kwon
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Додано: П'ят 11 лис, 2022 20:05
Игорь написав:
Как мы любим машинки, стоило только заикнуться ....Я думаю он ждёт семиместную Pagani Huayra Codalunga
Супер. Такого я не слышал. Наверное что-то ещё более редкое и изящное чем Альфа Ромео
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serg1974
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serg1974
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