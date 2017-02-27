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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 11 лис, 2022 20:02
Мда... Знатоки автопрома тут еще те собрались... все в молоко. Добавлю интриги - цена до 30 куе
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kwon
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Додано: П'ят 11 лис, 2022 20:05
Игорь написав:
Как мы любим машинки, стоило только заикнуться ....Я думаю он ждёт семиместную Pagani Huayra Codalunga
Супер. Такого я не слышал. Наверное что-то ещё более редкое и изящное чем Альфа Ромео
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serg1974
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Додано: П'ят 11 лис, 2022 20:44
Уже почти суббота
Не худшая тема для выходного дня, есть шанс не разругаться
kwon написав:
Мда... Знатоки автопрома тут еще те собрались... все в молоко. Добавлю интриги - цена до 30 куе
Я в Ауте от таких обвинений
Интрига заключается в том, что 7 мест в 30 помещается только 21 года или по нереально хорошему курсу, которого трудно дождаться?
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Додано: П'ят 11 лис, 2022 20:46
kwon написав:
Мда... Знатоки автопрома тут еще те собрались... все в молоко. Добавлю интриги - цена до 30 куе
Предположу что это какой-нибудь Ниссан Х-Трейл, переднеприводный.
Если диллера еще пару месяцев помурыжить, то можно давить на скидку за авто прошлого года
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Додано: П'ят 11 лис, 2022 21:03
edvardd написав:
Запорожье
41,80/42,20
40,25/40,60
зашёл ещё в евро по 0,967, была возможность по 0,962, на не успел, бакс сегодня целый день падал, утром были приёмы по 42,20
Враховуючи те, що ми знаємо що зараз з євро, то ви правильно зробили!
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Qwerty
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Додано: П'ят 11 лис, 2022 21:35
Qwerty написав: edvardd написав:
Запорожье
41,80/42,20
40,25/40,60
зашёл ещё в евро по 0,967, была возможность по 0,962, на не успел, бакс сегодня целый день падал, утром были приёмы по 42,20
Враховуючи те, що ми знаємо що зараз з євро, то ви правильно зробили!
Євро на тих же рівнях, бід 40,50
Правильно - що саме євро замість долара?..
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sergey_sryvkin
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Додано: П'ят 11 лис, 2022 21:59
42.XX это обычная история. три дня можно было сдавать по такому курсу.
вот по 45 кто успел сдать тот крут. такой курс был всего пол дня если не меньше.[/quote]
Полагаю 45+ мы еще увидим, весьма скоро.[/quote]
Зимой 55 увидим.[/quote]
З якого дива? Все йде по плану! Буде 42-44 і зимою і весною!
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Qwerty
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