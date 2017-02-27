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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10111101121011310114

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.12.2022?

Валютний ринок в контексті ДС 8.4 5 133
Менше 37,00
2%
3
37,00-37,50
0
0
37,50-38,00
2%
2
38,00-38,50
2%
3
38,50-40,00
9%
12
40,00-40,50
17%
22
40,50-41,00
11%
14
41,00-41,50
16%
21
41,50-42,00
17%
23
42,00-42,50
5%
7
42,50-43,00
3%
4
43,00-43,50
2%
3
43,50-44,00
2%
2
44,00-44,50
4%
5
Більше 45,00
9%
12
Всього голосів : 133
Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 20:02

Мда... Знатоки автопрома тут еще те собрались... все в молоко. Добавлю интриги - цена до 30 куе 8)
kwon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 20:05

  Игорь написав:Как мы любим машинки, стоило только заикнуться ....Я думаю он ждёт семиместную Pagani Huayra Codalunga

Супер. Такого я не слышал. Наверное что-то ещё более редкое и изящное чем Альфа Ромео
serg1974
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 20:06

  kwon написав:Мда... Знатоки автопрома тут еще те собрались... все в молоко. Добавлю интриги - цена до 30 куе 8)

УАЗ Патриот :D
serg1974
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 20:44

Уже почти суббота :)
Не худшая тема для выходного дня, есть шанс не разругаться :)
  kwon написав:Мда... Знатоки автопрома тут еще те собрались... все в молоко. Добавлю интриги - цена до 30 куе 8)

Я в Ауте от таких обвинений :)
Интрига заключается в том, что 7 мест в 30 помещается только 21 года или по нереально хорошему курсу, которого трудно дождаться? :)
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 20:46

  kwon написав:Мда... Знатоки автопрома тут еще те собрались... все в молоко. Добавлю интриги - цена до 30 куе 8)


Предположу что это какой-нибудь Ниссан Х-Трейл, переднеприводный.

Если диллера еще пару месяцев помурыжить, то можно давить на скидку за авто прошлого года :D
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 21:03

  edvardd написав:Запорожье
41,80/42,20
40,25/40,60
зашёл ещё в евро по 0,967, была возможность по 0,962, на не успел, бакс сегодня целый день падал, утром были приёмы по 42,20

Враховуючи те, що ми знаємо що зараз з євро, то ви правильно зробили!
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 21:35

  Qwerty написав:
  edvardd написав:Запорожье
41,80/42,20
40,25/40,60
зашёл ещё в евро по 0,967, была возможность по 0,962, на не успел, бакс сегодня целый день падал, утром были приёмы по 42,20

Враховуючи те, що ми знаємо що зараз з євро, то ви правильно зробили!

Євро на тих же рівнях, бід 40,50
Правильно - що саме євро замість долара?..
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 21:59

  Zebra"[quote="5493192:asti написав:Странно, что не было окуительных историй о сливе пА 43,ХХ и даже пА 42,ХХ, ну признавайтесь, интрадейщики, много слили и по чём?? :) :)


42.XX это обычная история. три дня можно было сдавать по такому курсу.
вот по 45 кто успел сдать тот крут. такой курс был всего пол дня если не меньше.[/quote]
Полагаю 45+ мы еще увидим, весьма скоро.[/quote]
Зимой 55 увидим.[/quote]
З якого дива? Все йде по плану! Буде 42-44 і зимою і весною!
Qwerty
 
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