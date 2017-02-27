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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 11 лис, 2022 22:05
blackheadsacne написав: asti написав: blackheadsacne написав:
Календарно вже осінь. По факту вона ще 31шо листопада. Якшо шо, а якшо Ви впевненні в укріпленні гривні, можу з Вами побитись об заклад, що до кінця осінні, а то і скоріше курс $ до ₴ буде 45+ на продажі.
а от я не вревнений... може бути й 40- до кінця осені))
Скоро побачите,про 40 , будете лише згадувати як приємний сон.
Не треба згадувати! Зараз 40 з хвостиком і шо?! Хіба це сон?!
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Додано: П'ят 11 лис, 2022 22:09
Василь-Рівне написав: blackheadsacne написав:
Скоро побачите,про 40
Це вся аналітика чи ще щось буде? На кшталт - активний продаж збіжжя за валюту, солідний ріст експорту, постійне підкріплення банків готівковим доларом, перевиконання доходної частини бюджету, реальна заява про 1,5 мільярди від США та 1,5 млрд євро від ЄС на місяць до кінця війни, затвердження 5 млрд євро від ЄС, термінове фінансуваня від МВФ, постійні грантові вливання і ... немає просто часу далі розписувати. А що від Вас крім оракульского диванного - от побачите Я СКАЗАВ !!!
Правий ти був Василь! Людина пустослівно давала якісь наугад придумані прогнози, але добре, що є я, який з запізненням читає наш форум і може порівняти здійснилося чи ні!
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Додано: П'ят 11 лис, 2022 22:10
blackheadsacne написав: Василь-Рівне написав: blackheadsacne написав:
Скоро побачите,про 40
Це вся аналітика чи ще щось буде? На кшталт - активний продаж збіжжя за валюту, солідний ріст експорту, постійне підкріплення банків готівковим доларом, перевиконання доходної частини бюджету, реальна заява про 1,5 мільярди від США та 1,5 млрд євро від ЄС на місяць до кінця війни, затвердження 5 млрд євро від ЄС, термінове фінансуваня від МВФ, постійні грантові вливання і ... немає просто часу далі розписувати. А що від Вас крім оракульского диванного - от побачите Я СКАЗАВ !!!
Це знятті рожеві окуляри, і бачення ситуації, та певний опит.
- війна
- інфляція
- робота друкарського станка в 3 змінни
- попит на валюту від населення
Ну і шо?!
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Додано: П'ят 11 лис, 2022 22:17
Shummi написав:asti
В рамках диверсификации и хеджа, чего же не ведутся)))
+ Херсон скоро наш)
Браво! Ви це написали 38 днів назад! І Херсон дійсно наш! Слава Україні! Все буде добре!
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Додано: П'ят 11 лис, 2022 22:24
somilitark написав:
Деякі обмінки вже почали знущатися з тримачів валюти, виставляють просто провокативні курси тіпа:
юсд 40 на 40.60
євро 38.50 на 39.30.
Дуже несподіваний перебіг подій.
Напевне так і буде у війні, несподівано для всіх виграємо і повернемо всі свої території, репарації і відбудова теж буде)))
Володька, все так і буде! Ми для цього працюємо! Слава ЗСУ!
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Додано: П'ят 11 лис, 2022 22:38
Добрый вечер .
Здоровья и Хороших выходных .
Заехал в город .....ничего не интересует .
Получил пару дней отдыха , чтоб расходники купить ,
Как всегда на биохимию вечером ,,,,
пля.... если ни чем не заболею к концу войны -будет ЧУДО .
.... дома все тихо (тьфу тьфу тьфу ) сказал в ЛСБ -прибили бы (плохая примета )
Хочется одного тишины и рыбки запеченной с овощами .
Очень рад всех читать ,,,,
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холява
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Додано: П'ят 11 лис, 2022 23:03
холява написав:
Добрый вечер .
Здоровья и Хороших выходных .
Заехал в город .....ничего не интересует .
Получил пару дней отдыха , чтоб расходники купить ,
Как всегда на биохимию вечером ,,,,
пля.... если ни чем не заболею к концу войны -будет ЧУДО .
.... дома все тихо (тьфу тьфу тьфу ) сказал в ЛСБ -прибили бы (плохая примета )
Хочется одного тишины и рыбки запеченной с овощами .
Очень рад всех читать ,,,,
Добрый, вчера ночью на даче вышел на улицу, а там гробовая тишина, правда потом начали грады с минами летать, но то такое...
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