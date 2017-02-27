Додано: Суб 12 лис, 2022 10:48

й здається, гроші потрохи йдуть в обіг. з чого це випливає?як я писав раніше, за час війни змінилася структура вкладень грошей в банках між юриками та фізиками.якщо на 01.02 це було в грнярдів юриків протиярдів фізиків, то на 01.09 це вже було навпаки -ярдів юриків протиярдів фізиків. але з того часу картина трохи змінилась.залишки у юриків за вересень-жовтень стрімко зросли доярдів грн, а залишки грошей у фізиків майже не збільшилися -ярдів грн. хоч нарешті стало помітно результат клубу 50-100т грн - валютні депозити зросли за жовтень намлн дол абоярдів грн.таким чином, залишки гроші продовжують збільшуватися, але тепер вже фізики не тримають їх на рахунках, а активно витрачають. з одного боку, це пожвавлення економіки. з іншого боку - збільшується пропозиція вільних грошей.прихильникам мультиплікатора - наразі він не працює, бо розмір кредитів тільки зменьшується - у юриків з травня, у фізиків - з початку року. як грн, так й валютні. суми відносно невеликі, але тренд стабільнийякось такupd виправив цифри на 01.02, до цього були вказані дані на 01.03 - заплутався, бо в деяких звітах дані на початок місяця, а в деяких - на кінець.й до речі, детальні дані по банкам на жаль недоступні. в НБУ останній звіт за серпень. як тільки почав аналізувати - НБУ перестав публікувати