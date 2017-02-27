blackheadsacne написав:
Скоро побачите,про 40 , будете лише згадувати як приємний сон.
Не треба згадувати! Зараз 40 з хвостиком і шо?! Хіба це сон?!
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 11 лис, 2022 22:05
Не треба згадувати! Зараз 40 з хвостиком і шо?! Хіба це сон?!
Додано: П'ят 11 лис, 2022 22:09
Правий ти був Василь! Людина пустослівно давала якісь наугад придумані прогнози, але добре, що є я, який з запізненням читає наш форум і може порівняти здійснилося чи ні!
Додано: П'ят 11 лис, 2022 22:17
Додано: П'ят 11 лис, 2022 22:24
Володька, все так і буде! Ми для цього працюємо! Слава ЗСУ!
Додано: П'ят 11 лис, 2022 22:38
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Добрый вечер .
Здоровья и Хороших выходных .
Заехал в город .....ничего не интересует .
Получил пару дней отдыха , чтоб расходники купить ,
Как всегда на биохимию вечером ,,,,
пля.... если ни чем не заболею к концу войны -будет ЧУДО .
.... дома все тихо (тьфу тьфу тьфу ) сказал в ЛСБ -прибили бы (плохая примета )
Хочется одного тишины и рыбки запеченной с овощами .
Очень рад всех читать ,,,,
Додано: П'ят 11 лис, 2022 23:03
Добрый, вчера ночью на даче вышел на улицу, а там гробовая тишина, правда потом начали грады с минами летать, но то такое...
Додано: Суб 12 лис, 2022 00:25
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Додано: Суб 12 лис, 2022 09:52
Re: Валютний ринок в контексті ДС
якось тихо та непомітно залишки грошей в банківський системі взяли планку 400 ярдів.
такими темпами до кінця року буде мінімум 450 ярдів грн. зростання грошей в банківській системі складе десь 300 ярдів з початку війни.
що з цього випливає? як тільки ці гроші рушать в обіг, ми маємо побачити, певне зростання курсу грн/дол - й це буде не 1-2 грн.
тому всім, хто вангує суттєве зміцнення гривні, - цього не буде.
Додано: Суб 12 лис, 2022 10:48
Re: Валютний ринок в контексті ДС
й здається, гроші потрохи йдуть в обіг. з чого це випливає?
як я писав раніше, за час війни змінилася структура вкладень грошей в банках між юриками та фізиками.
якщо на 01.02 це було в грн 520 ярдів юриків проти 439 ярдів фізиків, то на 01.09 це вже було навпаки - 487 ярдів юриків проти 541 ярдів фізиків. але з того часу картина трохи змінилась.
залишки у юриків за вересень-жовтень стрімко зросли до 544 ярдів грн, а залишки грошей у фізиків майже не збільшилися - 548 ярдів грн. хоч нарешті стало помітно результат клубу 50-100т грн - валютні депозити зросли за жовтень на 235 млн дол або 8 ярдів грн.
таким чином, залишки гроші продовжують збільшуватися, але тепер вже фізики не тримають їх на рахунках, а активно витрачають. з одного боку, це пожвавлення економіки. з іншого боку - збільшується пропозиція вільних грошей.
прихильникам мультиплікатора - наразі він не працює, бо розмір кредитів тільки зменьшується - у юриків з травня, у фізиків - з початку року. як грн, так й валютні. суми відносно невеликі, але тренд стабільний
якось так
upd виправив цифри на 01.02, до цього були вказані дані на 01.03 - заплутався , бо в деяких звітах дані на початок місяця, а в деяких - на кінець.
й до речі, детальні дані по банкам на жаль недоступні. в НБУ останній звіт за серпень. як тільки почав аналізувати - НБУ перестав публікувати
Востаннє редагувалось Shaman в Суб 12 лис, 2022 11:05, всього редагувалось 4 разів.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|