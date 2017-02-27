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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 12 лис, 2022 10:49
Shaman написав:
якось тихо та непомітно залишки грошей в банківський системі взяли планку 400
ярдів.
такими темпами до кінця року буде мінімум 450
ярдів грн. зростання грошей в банківській системі складе десь 300
ярдів з початку війни.
що з цього випливає? як тільки ці гроші рушать в обіг, ми маємо побачити, певне зростання курсу грн/дол - й це буде не 1-2 грн.
тому всім, хто вангує суттєве зміцнення гривні, - цього не буде.
Qwerty прочитає це під новий рік та зробить висновок так то чи ні
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Додано: Суб 12 лис, 2022 10:55
Shaman написав:
якщо на 01.02 це було в грн 481 ярдів юриків проти 438 ярдів фізиків, то на 01.09 це вже було навпаки - 487 ярдів юриків проти 541 ярдів фізиків. але з того часу картина трохи змінилась
еквівалент залишків валюти фізрил збільшився через збільшення курсу 01/02 до 01/09
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Додано: Суб 12 лис, 2022 10:56
Мизантрóп написав: Shaman написав:
якщо на 01.02 це було в грн
481 ярдів юриків проти 438 ярдів фізиків, то на 01.09 це вже було навпаки - 487 ярдів юриків проти 541 ярдів фізиків. але з того часу картина трохи змінилась
еквівалент залишків валюти фізрил збільшився через збільшення курсу 01/02 до 01/09
це тільки в грн, без валюти
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Додано: Суб 12 лис, 2022 10:57
Shaman написав:
це тільки в грн, без валюти
тоді цікаво
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