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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10113101141011510116

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.12.2022?

Валютний ринок в контексті ДС 8.4 5 133
Менше 37,00
2%
3
37,00-37,50
0
0
37,50-38,00
2%
2
38,00-38,50
2%
3
38,50-40,00
9%
12
40,00-40,50
17%
22
40,50-41,00
11%
14
41,00-41,50
16%
21
41,50-42,00
17%
23
42,00-42,50
5%
7
42,50-43,00
3%
4
43,00-43,50
2%
3
43,50-44,00
2%
2
44,00-44,50
4%
5
Більше 45,00
9%
12
Всього голосів : 133
Повідомлення Додано: Суб 12 лис, 2022 10:49

  Shaman написав:якось тихо та непомітно залишки грошей в банківський системі взяли планку 400 ярдів.

такими темпами до кінця року буде мінімум 450 ярдів грн. зростання грошей в банківській системі складе десь 300 ярдів з початку війни.

що з цього випливає? як тільки ці гроші рушать в обіг, ми маємо побачити, певне зростання курсу грн/дол - й це буде не 1-2 грн.

тому всім, хто вангує суттєве зміцнення гривні, - цього не буде.

Qwerty прочитає це під новий рік та зробить висновок так то чи ні :lol:
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 12 лис, 2022 10:55

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Shaman написав:якщо на 01.02 це було в грн 481 ярдів юриків проти 438 ярдів фізиків, то на 01.09 це вже було навпаки - 487 ярдів юриків проти 541 ярдів фізиків. але з того часу картина трохи змінилась
еквівалент залишків валюти фізрил збільшився через збільшення курсу 01/02 до 01/09
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 12 лис, 2022 10:56

  Мизантрóп написав:
  Shaman написав:якщо на 01.02 це було в грн 481 ярдів юриків проти 438 ярдів фізиків, то на 01.09 це вже було навпаки - 487 ярдів юриків проти 541 ярдів фізиків. але з того часу картина трохи змінилась
еквівалент залишків валюти фізрил збільшився через збільшення курсу 01/02 до 01/09

це тільки в грн, без валюти
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 12 лис, 2022 10:57

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Shaman написав:це тільки в грн, без валюти
тоді цікаво
Мизантрóп
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