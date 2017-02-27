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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 12 лис, 2022 10:49
Shaman написав:
якось тихо та непомітно залишки грошей в банківський системі взяли планку 400
ярдів.
такими темпами до кінця року буде мінімум 450
ярдів грн. зростання грошей в банківській системі складе десь 300
ярдів з початку війни.
що з цього випливає? як тільки ці гроші рушать в обіг, ми маємо побачити, певне зростання курсу грн/дол - й це буде не 1-2 грн.
тому всім, хто вангує суттєве зміцнення гривні, - цього не буде.
Qwerty прочитає це під новий рік та зробить висновок так то чи ні
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Додано: Суб 12 лис, 2022 10:55
Shaman написав:
якщо на 01.02 це було в грн 481 ярдів юриків проти 438 ярдів фізиків, то на 01.09 це вже було навпаки - 487 ярдів юриків проти 541 ярдів фізиків. але з того часу картина трохи змінилась
еквівалент залишків валюти фізрил збільшився через збільшення курсу 01/02 до 01/09
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Мизантрóп
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Додано: Суб 12 лис, 2022 10:56
Мизантрóп написав: Shaman написав:
якщо на 01.02 це було в грн
481 ярдів юриків проти 438 ярдів фізиків, то на 01.09 це вже було навпаки - 487 ярдів юриків проти 541 ярдів фізиків. але з того часу картина трохи змінилась
еквівалент залишків валюти фізрил збільшився через збільшення курсу 01/02 до 01/09
це тільки в грн, без валюти
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Shaman
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Додано: Суб 12 лис, 2022 10:57
Shaman написав:
це тільки в грн, без валюти
тоді цікаво
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Мизантрóп
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Додано: Суб 12 лис, 2022 13:08
Сибарит написав:
Уже почти суббота
Не худшая тема для выходного дня, есть шанс не разругаться
kwon написав:
Мда... Знатоки автопрома тут еще те собрались... все в молоко. Добавлю интриги - цена до 30 куе
Я в Ауте от таких обвинений
Интрига заключается в том, что 7 мест в 30 помещается только 21 года или по нереально хорошему курсу, которого трудно дождаться?
Привет , Сибарит !
Очень Рад , как всегда ,читать ВАС .
Я ЗА ВАС .
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Додано: Суб 12 лис, 2022 14:16
Слава Україні!
Навіть, не знаю, що вам написати...(та й що можна з того писати?)
Кожен раз/кожного дня - нові ввідні...
Те що просуваємось вперед - це однозначно!👍
Правда, думав, що скоро буду пішки ходити у Снігурівку в АТБ)) - але, події настільки швидко відбуваються, що може швидше в Херсоні зайду в АТБ, а далі - Херсон залишиться в глибокому тилу!
))
Ще такий нюанс: хоч орки зробили "жест доброї волі" - та залишили після себе цілу купу "неприємних сюрпризів/подарунків"!
Тож - роботи саперам буде дуууууже багато...
Але, все одно, так чи інакше - але ми ще ближче підійшли до НАШОЇ ПЕРЕМОГИ!
Тож - обов'язково:
Все буде добре!
Все буде УСПІХ!
Все буде Україна!©👍👍👍
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